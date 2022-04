Sexta-feira Santa e Tiradentes: veja como fica o funcionamento dos bancos nos feriados de abril

As agências bancárias estarão fechadas nos feriados nacionais de abril de Sexta-feira da Paixão, no dia 15, e Tiradentes, no dia 21, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na quinta, 14, véspera da Páscoa, e na sexta, 22, entre Tiradentes e o final de semana, os bancos funcionarão normalmente.

As áreas de autoatendimento, atendimentos pelo celular, pelo computador e pelos call centers, assim como o internet e mobile banking, permanecerão disponíveis.

As contas de água, luz, telefone e demais consumos e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos sem juros no próximo dia útil aos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril.

A Febraban alerta que os tributos normalmente já vêm com as datas adequadas ao calendário de feriados. Porém, caso o ajuste não apareça no documento de arrecadação, a federação sugere antecipar ou agendar o pagamento.