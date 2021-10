Símbolo italiano, Alitalia fará seu último voo nesta quinta

ROMA - O voo de Cagliari, na Sardenha, para Roma na noite desta quinta-feira, 14, conclui a história da Alitalia, um símbolo em todo o mundo, após 74 anos e vários resgates que não conseguiram mantê-la viva - uma nova companhia aérea totalmente estatal nascerá com uma frota de 52 aeronaves, com apenas 3 mil dos 11 mil ex-funcionários da empresa.

O voo Airbus A320, que decolará às 22h05 hora local de Cagliari chegando a Roma às 23h10, com 177 passageiros e pilotado pelo comandante Andrea Gioia, será o último da empresa italiana, a companhia dos papas em 169 viagens internacionais.

Termina assim uma história de sucessos, mas também de contínuos fracassos na sua gestão, com perdas de € 1,8 bilhão para os cofres do Estado, que voltou a ser responsável, sob o olhar vigilante da União Europeia, de outra companhia aérea, a Itália Transporte Aéreo (ITA), que pode garantir os primeiros voos essenciais para conexões no país.

Os trabalhadores da Alitalia reuniram-se nesta quinta, como nos dias anteriores, no aeroporto romano de Fiumicino para protestar contra o fechamento da Alitalia - 8 mil pessoas estarão desempregadas a partir de sexta-feira.

“Hoje é o último dia da empresa graças a uma política italiana que não nos ajudou e a alguns dirigentes incompetentes. Protestamos, mas eles não nos ouviram”, explicou Simonetta, trabalhador da empresa desde 1990, enquanto seu colega Daniele, que está na Alitalia há 35 anos, disse que o fim da empresa será "um desastre social" que afetará "especialmente os trabalhadores mais jovens".

A insegurança em relação ao futuro é o que mais preocupa, como assegurou Barbara, com 25 anos de companhia aérea: “Estamos sem trabalho de hoje para amanhã, não não sabemos o que vamos fazer. Somos pais e mães de família e temos medo do futuro”.

Sucessos e fracassos

Após o primeiro voo Roma-Torino em 1947, a Alitalia tornou-se uma das companhias aéreas preferidas internacionalmente. Em 1960 foi patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos de Roma e nas décadas seguintes foram abertas rotas internacionais, principalmente na América e no Oriente.

Em meados da década de 90, começaram os problemas econômicos e a primeira tentativa fracassada de fusão com a Air France, que se materializou em 1997 com a holandesa KLM. O acordo previa a transferência do centro de distribuição de Roma-Fiumicino para Milão-Malpensa e o fechamento de quase todos os voos do aeroporto de Linate, em Milão, mas em abril de 2000 a KLM decidiu encerrar a aliança e deu início às primeiras tentativas de privatização, que duraram até 2007, quando a oferta da Air France-KLM foi aceita.

Mas no ano seguinte, a um passo do acordo final, a Air France desistiu, quando Silvio Berlusconi não garantiu a oferta do grupo franco-holandês em caso de vitória nas eleições, como aconteceu. Surgiu então a ideia de um consórcio nacional de empresários liderado por Roberto Colaninno, que incluía o grupo Benetton. Em 2009 nasceu a CAI, a união da Alitalia e da companhia aérea Airone, tendo a Air France-KLM como parceira estratégica com 25% do capital.

Em cinco anos, a empresa trocou três vezes de presidente e no último trimestre de 2013 foi necessária uma recapitalização, não envolvendo mais a Air France, enquanto a estatal Italian Post Office (Poste Italiane) entrou com € 75 milhões.

Em 8 de agosto de 2014, a Etihad Airways anunciou a compra de 49% da Alitalia, mas apenas três anos depois a companhia enfrentou uma nova crise financeira, que exigiu uma recapitalização e um novo plano industrial, rejeitado pelos funcionários. Por fim, em 2 de maio de 2017, a assembleia-geral de acionistas aprovou a administração extraordinária da empresa, decretando a saída da Etihad e de todos os acionistas minoritários. Para manter a Alitalia viva, o governo concedeu dois empréstimos-ponte, de € 900 milhões e € 400 milhões.

Em 2020, foi autorizada a criação da nova empresa, o ITA, com o compromisso do governo com Bruxelas de não injetar mais de € 1,35 bilhão no capital até 2023, dos quais 700 milhões serão investidos neste ano. Enquanto isso, o ITA continua em negociações com os sindicatos sobre as condições dos novos contratos - a previsão é de que inicialmente terá menos de 3 mil trabalhadores, mas passará para 5.700 em 2025.

A nova companhia aérea iniciará suas primeiras operações com 52 aeronaves, fruto de uma oferta feita à gestão extraordinária da Alitalia. A previsão é que a frota chegue a 78 aeronaves em 2022 e a 105 no final de 2025.