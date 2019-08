Sindicatos farão mutirão de emprego em São Paulo em meados de setembro

A União Geral dos Trabalhadores (UGT), em parceria com o Sindicato dos Comerciários e o Sindicato dos Padeiros, está organizando um novo mutirão de emprego, com vagas na área de comércio e serviços, a ser realizado no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, no dia 17 de setembro.

A expectativa é oferecer 10 mil postos de trabalho, incluindo vagas temporárias de final de ano. Pelo menos 25 empresas devem participar, entre elas, redes de supermercados, varejo, açougue e telemarketing.

No último mutirão, realizado em março, 15 mil candidatos formaram uma extensa fila no Sindicato dos Comerciários. Porém, somente metade das vagas foi preenchida, segundo a UGT, porque os candidatos não conseguiram cumprir as exigências de qualificação, como ensino médio completo e noções de informática.

Instituições como Senai, Senac e Centro Paula Souza oferecem cursos de capacitação prévio para candidatos a vagas nessas áreas. A novidade deste mutirão é que algumas empresas também devem promover a qualificação dos selecionados.

Quais documentos o candidato a uma vaga deve levar

Documento de identidade (RG ou CNH)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Currículo profissional

Dia, horário e local

Dia: 17 de setembro de 2019.

Horário: A partir das 9 horas.

Endereço: Sindicato dos Comerciários. Rua Formosa, 99 (próximo ao metrô Anhangabaú, linha 3 vermelha do metrô).

