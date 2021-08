Sistemas do Banco do Brasil ficam fora do ar nesta sexta-feira

Clientes do Banco do Brasil estão com problemas para utilizar os serviços da empresa nesta sexta-feira, 27, após as plataformas saírem do ar. Segundo usuários das redes sociais, o uso de cartão, site e aplicativo, além de outras ferramentas de pagamentos digitais, o que inclui o Pix, não estão funcionando corretamente.

Conforme o site Downdetector, que monitora a queda de serviços online em tempo real, as primeiras reclamações sobre mau funcionamento de ferramentas do Banco do Brasil começaram por volta das 14h40, sendo que o pico de notificações foi registrado duas horas depois, às 16h40, com mais de 3 mil relatos. Por volta das 18h, o número de reclamações já começava arrefecer.

A maioria das reclamações são de dificuldade de acesso à conta, com 39% de notificações, seguida por inconsistência no site do banco (38%) e pelas operações por celular (22%).

Relatos nas redes sociais mostram que os correntistas não conseguem entrar no aplicativo e no site, e nem usar os serviços do Pix. Além disso, pagamentos com cartões de crédito e de débito foram paralisados. Clientes também relatam dificuldades em sacar dinheiro em caixas eletrônicos e até em fazer operações nas agências. As linhas telefônicas das centrais de atendimento estão congestionadas.

Procurada, a assessoria do banco disse que já trabalha para restabelecer o acesso. "O BB confirma que houve inconsistências em seus sistemas na tarde desta sexta-feira. Os sistemas já estão voltando à normalidade". Ainda segundo a empresa, não se trata de ataque hacker. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL

Confira os comentários de usuários nas redes sociais:

O sistema do Banco do Brasil caiu no Brasil todo... Sem funcionar cartao, nem app, nem pix, nada... pic.twitter.com/cKOV6lnaXA — Saraivada™ (@Lucasssaraiva) August 27, 2021

Socorro @BancodoBrasil estou preso no caixa da padaria . Libera o meu dinheiro . pic.twitter.com/EV5AGa3WFr — Paulo Henrique (@paulohsiqueira) August 27, 2021

Gente @BancodoBrasil saiu do ar foi? Tô na rua não consigo tirar dinheiro nem acessar o app. Jogada no meio da rua sem meu Aqué…. Uoooo — Ariadna Arantes (@ARIADNALIVE) August 27, 2021

bloquearam minha senha, não me atendem por whats e ligação, meu salário tá todo preso na conta e eu não tenho como fazer nada no caixa eletrônico, obrigadão aí @BancodoBrasil — sra bodó (@_heydreamy) August 27, 2021