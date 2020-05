Sob impacto da pandemia, companhias aéreas argentinas anunciam fusão

A companhia Aerolíneas Argentina informou em seu site que fará uma fusão com a Austral. Em comunicado nesta terça-feira, 5, a primeira empresa diz que esse processo será iniciado assim que houver reunião de acionistas para aprová-lo e deve ser concluído até o fim deste ano.

LEIA TAMBÉM > Setor aéreo sofrerá ao menos até 2023

A Aerolíneas Argentinas afirma que o presidente do grupo empresarial, Pablo Ceriani, informou sobre a novidade em carta dirigida aos trabalhadores das duas companhias argentinas.

Segundo Ceriani, a crise mundial provocada pela covid-19 tem afetado "em cheio" o setor e não se sabe quanto tempo durará essa situação. "Tudo indica que ainda haverá vários meses críticos pela frente, meses sem receita, nem operações regulares; o que significa um tremendo impacto para nosso setor e a economia em geral", diz no texto. Nesse quadro, ele previu que muitas companhias aéreas "na região e no mundo desaparecerão".

O executivo diz ainda que o esforço do governo argentino para sustentar a companhia "está à beira de ser impossível", já que a sociedade demanda com urgência ajuda oficial para sobreviver diante da pandemia do coronavírus.

Com a fusão, será possível aumentar a eficiência, acredita ele. A intenção do executivo é criar uma nova unidade de negócios para fazer manutenção de aeronaves para outras empresas, bem como criar uma unidade de negócios de carga e acabar com duplicações estruturais nas organizações, diz o comunicado.