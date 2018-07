Société diz que fraude gira em torno de 50 bilhões de euros O banco francês Société Générale afirmou no domingo que a suposta fraude descoberta pelo banco no fim de semana passada gira em torno de 50 bilhões de euros (73,26 bilhões de dólares). O banco anunciou a fraude na quinta-feira, acusando um operador júnior de realizar operações no mercado financeiro que custaram à instituição 4,9 bilhões de euros em perdas. O trader, identificado pela polícia como Jerome Kerviel, de 31 anos, está em custódia e sendo interrogado. O comunicado do banco no domingo afirma que a instituição começou a desmontar as posições assumidas pelo trader em um mercado "desfavorável" a partir de 21 de janeiro, completando a operação até 23 de janeiro. O banco afirmou que os acordos realizados conforme ele desmontava posições do trader respondiam por 5,9 a 8,1 por cento dos volumes de negociações no índice de futuros da Eurostoxx, 5,7 a 7,8 por cento dos futuros DAX e até 3,1 por cento dos futuros FTSE que mudaram de mãos. O comunicado dá uma cronologia dos eventos desde 18 de janeiro, quando diz que descobriu uma operação comercial "incomum". O comunicado explicou ainda que em 18 de janeiro os gerentes imediatos do trader foram alertados do problema e eles por sua vez avisaram seus supervisores. Uma equipe investigou o trader de 18 a 20 de janeiro. O Société afirmou em seu comunicado que o trader admitiu "ter montado operações fictícias" e "cometido irregularidades". O Société explicou que descobriu todas as operações do trader até 20 de janeiro, e na tarde daquele dia soube qual era o tamanho da exposição. O Société disse ainda que, após as perdas, vai tomar medidas para fortalecer seus sistemas de controle de risco. Kerviel foi interrogado no domingo pelo segundo dia pela polícia financeira, que disse que ele estaria cooperando com as investigações. Ele entregou-se às autoridades no sábado. A polícia ampliou a custódia de 24 horas para outras 24 horas no domingo para permitir mais tempo de interrogatório, e tem até a tarde de segunda-feira para decidir se o confia a um juiz de investigação antes de um possível indiciamento, ou se o liberam por falta de provas. "Tudo está correndo bem. Ele está cooperando e está pronto para explicar o que aconteceu", disse a repórteres no sábado Jean Michel Aldebert, chefe da seção financeira da promotoria de Paris. O Société deu queixa à polícia com três acusações -- falsificação fraudulenta de registros bancários, uso fraudulento de tais registros e fraude por computador. Na sexta-feira, a polícia visitou os escritórios da Société Générale onde Kerviel trabalhava para investigar os registros de seu computador, e também revistou o apartamento em que vive, nos arredores de Paris. A família de Kerviel diz que ele está sendo feito de bode expiatório para o maior escândalo financeiro da história. Um advogado que atua em nome dos acionistas do Société, que entraram com uma ação judicial ligada aos prejuízos, disse ser impossível Kerviel ter agido sozinho ou sem deixar rastros de suas atividades, e acusou o banco de negligência. ( Por Thierry Leveque, Crispian Balmer e Sudip Kar-Gupta)