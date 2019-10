SoftBank quer integração do Uber com o Banco Inter

O Banco Inter e o Uber estão em conversas avançadas que podem resultar numa integração que atenderia a estratégia do gigante japonês SoftBank de criar ecossistemas de serviços por aplicativos. Ainda que o investimento do SoftBank no Uber tenha ocorrido nos Estados Unidos, se concretizada, esta será a primeira sinergia de negócios da instituição no Brasil. Até agora, os principais investimentos realizados pelo SoftBank no País, além do Inter, são na colombiana Rappi, no Gympass, no QuintoAndar e na Creditas. As conversas envolveriam a entrega pelo Inter de estrutura para que o Uber possa oferecer serviços bancários completos, como o recebimento imediato em conta das corridas pelos motoristas. Procurados, Inter e Uber não comentaram.

Uma mão lava a outra

Plugado ao banco, o Uber poderia também ter parte do custo das tarifas de cartão de crédito eliminada quando passageiros pagassem por meio da conta do Banco Inter. O custo do cartão de crédito das pequenas corridas têm pesado na receita da empresa, o que inclusive a motivou a lançar o Uber Payment, uma espécie de compra antecipada de corridas em contrapartida a um desconto.