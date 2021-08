Solução 'Fux-Dantas' para precatórios busca apoio de outros ministros do STF

BRASÍLIA - Os negociadores da solução “Fux-Dantas” para o pagamento de precatórios (dívidas judiciais) costuram apoio entre os demais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para avançar com a proposta. Como a alternativa prevê a mudança na regra por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem a necessidade de alteração da Constituição, a solução tem que estar bem amarrada porque os credores dos precatórios já avisaram que vão recorrer à Justiça caso a proposta siga adiante.

Costurada pelo presidente do STF, Luiz Fux, e o vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, a proposta muda a forma de pagamento dos precatórios ao criar um subteto para essa despesa a partir de 2022. O que exceder esse limite fica para ser pago no ano seguinte, e assim sucessivamente.

"Nós havíamos tentado uma via legislativa, uma PEC, mas aparentemente há uma solução mais efetiva, mais rápida e inclusive mais adequada juridicamente", afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, 30, depois de se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Sem entrar em detalhes, o ministro declarou que há preferência por organizar o pagamento de precatórios pela "cronologia" e não mais por parcelamento, conforme proposto inicialmente pela própria equipe econômica. O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), também não apresentou resistências a essa proposta.

A vantagem dessa alternativa, segundo os seus formuladores, é garantir que não haja risco de mudança no teto de gastos (regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação). A negociação pressupõe a retirada imediata pelo governo no Congresso da proposta de emenda à Constitucional (PEC) de parcelamento dos precatórios enviada ao Congresso.

O desenho da proposta também prevê o fechamento de acordo por Guedes com os governadores dos Estados que têm precatórios a receber em 2022, uma fatura de cerca de R$ 15 bilhões. Pelos cálculos feitos pelos envolvidos na proposta, R$ 7 bilhões dessa dívida poderão ser negociados com encontro de contas de dívidas que os Estados têm com a União.

Uma das propostas é parcelar o restante em três vezes com um acordo feito no STF, o que poderia tirar essa dívida da fila dos precatórios. Isso abriria mais espaço para outras dívidas judiciais entrarem no limite.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, há resistências de ministros do STF à proposta. Um dos ministros que apresentaram ressalvas à proposta foi o ministro Gilmar Mendes, mas as conversas com ele evoluem positivamente.

A aposta é que os outros ministros apoiarão Fux para evitar o seu desgaste num momento em que o STF está unido na defesa da democracia.

Pela resolução do CNJ em elaboração, o teto para precatórios seria o valor pago em 2016 (R$ 30,3 bilhões) corrigido pela inflação apurada até agora. A conta resultaria em um limite de R$ 40 bilhões para 2022, adiando outros R$ 49 bilhões para os anos seguintes. Na prática, resolve um impasse orçamentário e viabiliza o lançamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.

Os críticos da proposta avaliam, porém, que se trata de uma “pedalada judicial” e que a mudança não pode ser feita por resolução, o que exigiria uma PEC.

Os negociadores apontam, no entanto, que a dívida só vira precatório, na prática, depois que os presidentes dos TRFs expedem ofícios de requisição ao Tesouro Nacional e que, antes disso, se trata de “gestão processual”.

É nesse ponto justamente que a proposta vai agir, fazendo com os que os TRFs só enviem os ofícios que estiverem dentro do limite do teto de precatórios para cada ano, reformulando o que está sendo chamado de “atividade administrativa”. O CNJ fará uma fila nacional e, quando o limite dos precatórios para aquele ano for atingido, trava-se o envio dos ofícios.

Para que essa regra já valha para 2022, a minuta da resolução prevê de forma expressa que os presidentes dos tribunais deverão adequar os precatórios já expedidos à nova regra.

Outra proposta que está sendo discutida com Guedes é a criação de um fundo de securitização, por meio de projeto de lei, para cessão de créditos de dívidas a receber pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Seria uma forma de evitar a formação de bola de neve para pagar os precatórios.

Seria um fundo diferente do proposto na PEC dos precatórios e que foi alvo de críticas generalizadas no mercado financeiro e entre economistas. As parcelas antecipadas com esse novo fundo ficariam sob o teto de gastos, embora fora da fila de precatórios. / COLABOROU DANIEL WETERMAN