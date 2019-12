Soluções tecnológicas de ponta estarão disponíveis em tempo real na CCXP19

Quem for a CCXP 2019, além de conferir o maior encontro de cultura pop da América Latina, poderá visitar o Centro de Operações Oi (NOC- Network Operation Center), que vai operar todos os serviços e produtos de tecnologia da Oi Soluções contratados pela organização.

O evento, que vai de hoje até 8 de dezembro, no São Paulo Expo, marca a estreia do novo posicionamento da Oi como provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo e também o lançamento do Gestão Digital 360°, produto da companhia que faz o gerenciamento integrado de conectividade, TI e segurança cibernética. “O CCXP é um caso real onde todas as nossas soluções serão apresentadas ao vivo a um público antenado em tecnologia”, conta Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções. Segundo o executivo, o primeiro cliente do Gestão Digital 360° foi a própria Oi. “É um produto que surgiu por causa das nossas próprias necessidades internas de gestão integrada, dentro de nossa arquitetura sistêmica complexa.”

A ampliação da atuação da Oi no segmento para empresas, a partir de um portfólio robusto de serviços em TI, tem dado frutos. A empresa registrou um crescimento de 29% em receita neste setor no período de janeiro a outubro de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior. O objetivo da Oi com esta nova estratégia é, em conjunto com os clientes, enfrentar os desafios impostos pela transformação digital, que demandam cada vez mais consultoria e soluções customizadas.

O mergulho tecnológico em soluções que aumentam a performance dos negócios como um todo não é mais uma opção. As empresas que vão sobreviver nos próximos anos e décadas terão a tecnologia em seu DNA. Por isso, investir neste caminho é uma questão de sobrevivência no mercado. Com o diferencial de prover soluções digitais integradas, que se baseiam na sua abrangência da infraestrutura disponível, a Oi colabora de forma consultiva na geração de novas receitas e redução de custos para os clientes.

Segundo Shimizu, a Oi Soluções tem um portfólio completo e integrado de segurança, IoT (Internet das Coisas), big data e análise, nuvem e data center e serviços de gestão, além da conectividade de dados e voz. “A Oi tem uma equipe profissional especializada para a execução de serviços consultivos, desenvolvimento de projetos customizados e operação. São mais de 36 mil técnicos espalhados pelo Brasil”, afirma o executivo de marketing.

Dentro da CCXP 2019, a Oi será responsável por toda a infraestrutura de telecomunicações da área proprietária do Grupo Omelete. São 60 quilômetros de cabos de fibra ótica com redundância, garantindo a melhor experiência em conectividade para as 280 mil pessoas que circularão pelo evento durante os quatro dias. O 5G da Oi, a quinta geração de conexão móvel ainda não disponível comercialmente no Brasil, também estará lá. A tecnologia será usada tanto pela Oi quanto pela equipe de conteúdo da CCXP, que fará cobertura nas redes sociais com aparelhos conectados via 5G. O wi-fi terá sinal aberto e gratuito nos 115 mil metros quadrados do pavilhão do evento. Tecnologias de segurança, vídeo-monitoramento e Internet das Coisas também estarão sob responsabilidade da empresa. Uma das ações que serão feitas, por exemplo, é o monitoramento da temperatura e do ruído do recinto.