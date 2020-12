Sompo troca de comando no Brasil e Lalia Neto assume como CEO

A seguradora japonesa Sompo Seguros, antiga Marítima, anunciou na véspera do Natal, a nomeação do brasileiro Alfredo Lalia Neto como novo CEO da companhia no Brasil. Vindo da seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório DPVAT, ele substituirá Francisco Caiuby Vidigal, que está de saída do cargo.

Lalia Neto tem quase três décadas de experiência no setor de seguros. Até então, diretor de Gerenciamento de Riscos da seguradora Líder, ele tem passagens ainda pela Zurich Santander, onde também ocupou o cargo de CEO.

Em nota, a japonesa enfatiza que o executivo ingressou no mercado de seguros na Yasuda, uma das companhias que deram origem à marca Sompo no Brasil. Por usa vez, Vidigal havia anunciado em outubro que deixaria o comando da seguradora, depois de mais de 30 anos no grupo.