Sony deixará de fabricar aparelhos de TV nos EUA em 2009

A gigante japonesa Sony deixará de fabricar aparelhos de TV em sua fábrica de Pittsburg (EUA) em fevereiro de 2009, como parte de seu plano de reformas contra os efeitos negativos da crise econômica global, informa o jornal Daily Yomiuri. A fábrica do México será a única a produzir aparelhos de TV na América do Norte. Na fábrica americana trabalham atualmente 560 pessoas e segundo fontes ligadas à companhia, é provável que todos os funcionários sejam demitidos. Esta semana, a Sony anunciou que em 2009 demitirá cerca de 16 mil trabalhadores de sua divisão de eletrônica no mundo todo em razão dos efeitos negativos da crise econômica global.