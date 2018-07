Soros alerta sobre possível recessão nos EUA e Grã-Bretanha O investidor bilionário George Soros alertou nesta quarta-feira que pode ser difícil que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha evitem entrar em recessão. Falando à rádio BBC, Soros também afirmou acreditar que as autoridades monetárias deveriam estar preparadas para ajudar os mercados no momento do tumulto e impor mais regulamentações, e não menos. "Os mercados foram relegados aos seus próprios sistemas e as autoridades vieram contar com os mercados para que eles se corrigissem", afirmou Soros. "Eles deviam saber melhor", acrescentou. "Eles deviam saber que os mercados não necessariamente se corrigem". Quando perguntado sobre a chegada de uma recessão nas economias britânicas e norte-americanas, Soros respondeu: "será muito difícil evitá-la". (Reportagem de Kate Kelland)