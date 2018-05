Sósia de Messi se solidariza com greve dos caminhoneiros

Na internet, são inúmeras as manifestações relacionadas à greve dos caminhoneiros, que entrou neste sábado em seu 6º dia. Uma específica chamou atenção nesta sexta-feira, 25: Paulo Vitor Veiga Rodrigues, conhecido nas redes sociais como "sósia do Messi", apoiou a paralisação.

Paulo publicou em seu Twitter uma foto com três manifestantes, com a legenda "Eu sou caminhoneiro". Até as 18h30 deste sábado, 26, a foto já tinha quase 3 mil retweets e mais de 10 mil curtidas. O registro foi feito em Palmas (TO), cidade onde o "sósia" mora.

Em respostas a usuários, Paulo agradeceu os elogios e se posicionou politicamente. "O Brasil não aguenta mais" e "Fora, Temer" foram algumas das frases escritas pelo sósia do argentino Lionel Messi. O morador de Palmas também brincou: "Daqui a pouco, até o Cristiano Ronaldo vai aderir à greve", comentou em uma publicação.

Com a repercussão do caso, Paulo gravou um vídeo e reforçou o apoio: "Vamos apoiar nossos caminhoneiros. Vocês não estão sozinhos, o Brasil inteiro está com vocês".

Paulo Vitor criou o perfil "Sosiamessi" em 2016, depois de receber comentários sobre sua semelhança física com o jogador do Barcelona. A conta já soma mais de 7 mil seguidores no Twitter, onde Paulo posta fotos e faz graça com a situação.