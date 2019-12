SP inaugura primeiro aeroporto privado voltado para a aviação executiva do País

O grupo JHSF inaugurou nesta segunda-feira, 16, um aeroporto privado voltado à aviação executiva no Brasil, no município de São Roque. O São Paulo Catarina Aeroporto (SPCA) tem capacidade para 200 mil pousos e decolagens domésticos e internacionais por ano.

O empreendimento foi construído e será gerido pela JHSF, que também é dona de marcas como Fasano e o Shopping Cidade Jardim. "Estamos aqui para deixar a iniciativa privada desenvolver o Brasil", afirmou o secretário de aviação do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glazmann.

O aeroporto tem capacidade para receber os maiores jatos de aviação executiva do mundo. A pista de pousos e decolagens possui 2,47 quilômetros de extensão, maior que a do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que mede 1,94 km.

O presidente do grupo CB, Michael Klein, afirmou ao Estadão/Broadcast, durante a inauguração do Aeroporto São Paulo Catarina, que o empreendimento deve "melhorar o negócio da aviação como um todo".

Klein, que também é investidor na área de aviação executiva, afirma que o aeroporto localizado em São Roque (SP) deve receber a demanda reprimida pela falta de infraestrutura. "O Aeroporto de Congonhas já está um pouco saturado, a aviação comercial ocupa muito espaço e não sobra para a aviação executiva."

De acordo com o executivo da Via Varejo, porém, não é possível fazer uma projeção do crescimento dos negócios da família Klein na aviação ou do setor como um todo. "Depende muito do mercado, se vai existir financiamento para esse tipo de aeronave, como vai ser o táxi aéreo."

Polêmicas

A obra do aeroporto durou seis anos e teve sua inauguração adiada diversas vezes em meio a denúncias de corrupção.

O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) foi condenado em primeira instância pela Justiça Eleitoral de Minas a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro no período em que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo de Dilma Rousseff (2011-2014).

Os crimes teriam relação com o projeto de construção e exploração desse aeroporto. Durante interrogatório na Justiça, Pimentel negou as acusações.

Internacionalização de Congonhas

Segundo o governador de São Paulo, João Doria, que participou da inauguração do novo projeto, existe a intenção de internacionalizar o Aeroporto de Congonhas. Ele disse ter discutido o assunto na última sexta-feira, 13, com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele não deu mais detalhes sobre o processo.

O governador também ressaltou os números da aviação civil no Estado após a redução de 25% para 12% na alíquota do ICMS sobre a querosene de aviação e que o novo terminal pode ser mais um passo para a desativação do Aeroporto do Campo de Marte, localizado na região central da capital – projeto de Doria desde a época da Prefeitura.

De acordo com ele, São Paulo recebeu 706 novas rotas semanais de voo, acima das 450 prometidas em julho pelas empresas aéreas para compensar o subsídio. "Um quarto de imposto quase inviabilizava essas operações, quem pilota sabe que 60% do custo operacional vem do combustível. Isso foi feito graças à negociação com as empresas nacionais e internacionais."