STF determina que petroleiros mantenham 90% do efetivo trabalhando durante a greve

RIO - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, acatou pedido da Petrobrás e manteve a eficácia de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de novembro do ano passado que estipulava multa diária de R$ 2 milhões por sindicatos em caso de não cumprimento do acordo de manter 90% do efetivo em operação nas unidades da empresa em caso de greve.

O valor, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), se soma às multas aplicadas pelo TST em fevereiro deste ano, de R$ 500 mil por dia para os grandes sindicatos e R$ 250 mil para os pequenos. A greve dos petroleiros começou no dia 1º de fevereiro.

No pedido de liminar ao STF, a Petrobrás argumentou que a redução do quadro de empregados ameaça o abastecimento de combustíveis da população.

"A parte requerente defende que o prosseguimento do movimento paredista põe em risco “[o] abastecimento nacional de combustíveis e a segurança das comunidades no entorno das unidades operacionais”, com potencial de causar lesão à economia a à ordem públicas, o que justifica o provimento da presente contracautela pelo Supremo Tribunal Federal", explica o STF.

O departamento jurídico da FUP avalia que a decisão de Toffoli determina o fim da greve dos petroleiros.

Entre os sindicalistas há quem defenda a ida à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a continuidade da greve. Uma reunião marcada para esta quarta-feira deverá decidir os rumos do movimento que reivindica a manutenção da fábrica de fertilizantes Fafen, em Araucária (PR), entre outros ativos da companhia que estão sendo vendidos, como refinarias e campos de petróleo.

A paralisação levou a Petrobrás a iniciar contratações temporárias para evitar a paralisação das operações. Nesta terça-feira, 11, empregados de plataformas que operam no pré-sal, região que mais cresce em produção de petróleo no País, aderiram ao movimento, elevando para mais de 20 mil petroleiros parados nas unidades da companhia, segundo a FUP.

Pela decisão do TST, os petroleiros teriam que manter 90% do efetivo em operação. Segundo a estatal, porém, isso não estaria ocorrendo.

Segundo o documento entregue pela Petrobrás a Toffoli, no último dia 10 de fevereiro apenas 36% dos trabalhadores compareceram à refinaria Revap (SP) e apenas 7% à Reduc (RJ). Na Recap a adesão teria sido de 100%, sem registro de nenhum empregado na unidade. A Replan teria 7% dos empregados na unidade e a RPBC, 1%.

Nas refinarias que serão vendidas, segundo a Petrobrás, a Rnest (PE) tinha efetivo de 6% do total; a Lubnor (CE), 6%; Refap (RS), 4%; Regap (MG), 3%;Remam (AM), 28%; Repar (PR), 2%; Rlam (BA), 3%; e SIX (PR), 0%.