STF retoma julgamento sobre critérios para privatização

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quarta-feira, 5, o julgamento que irá decidir se há necessidade de aval do Poder Legislativo para realização de privatizações.

O julgamento foi retomado com voto do relator do processo, ministro Ricardo Lewandowski, que, em liminar de junho do ano passado, determinou que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se trate de alienar o controle acionário. A decisão também coloca a exigência de licitação.

Acompanhe:

O STF julga o tema de forma geral, sem entrar ainda no caso específico da venda de 90% das ações da Transportadora Associada de Gás (TAG) pela Petrobrás.

TAG

O processo de venda da TAG foi suspenso por uma liminar do ministro Edson Fachin, com base no entendimento de Lewandowski. O que for decidido na ação de relatoria de Lewandowski, no entanto, deverá impactar diretamente a situação da TAG. A liminar de Fachin também está pautada para ser discutida pelo plenário do STF.

Segundo publicado nesta terça-feira, 4, pelo Estadão/Broadcast, o governo programou uma agenda de encontros com ministros do Supremo para tratar do julgamento. Um ponto frisado pela Advocacia-Geral da União (AGU) nos encontros é a diferenciação entre os processos de desestatização - quando a venda é efetuada pela União - e de desinvestimento - quando o ativo é vendido por decisão empresarial, como é o caso da TAG.

O ponto é estratégico para a AGU, que tenta preservar o plano de desinvestimento da Petrobrás. A estatal espera colocar em seu caixa US$ 26,9 bilhões por meio da venda de ativos. Somente com a venda da TAG, a Petrobrás conseguiria cobrir, de uma só vez, 1/3 da sua meta.