STJ nega liberdade a Salvatore Cacciola O ex-banqueiro Salvatore Cacciola seguirá no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou hoje o habeas-corpus no qual ele contestava sua prisão. A defesa do ex-dono do Banco Marka alegava que o acordo de extradição com Mônaco havia sido descumprido e que não teve acesso a todos os documentos do processo. A relatora do caso, a desembargadora convocada do Tribunal de Justiça mineiro Jane da Silva, considerou que não haveria evidente constrangimento ilegal e que a prisão preventiva seria justificada. Ela ressaltou, ainda, que não houve nenhuma dificuldade para os advogados terem acesso à documentação. Todos os ministros da Terceira Seção do STJ seguiram o voto da magistrada.