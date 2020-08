Sucesso da Amazon, Alexa Echo Dot está com R$ 100 de desconto

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Ter uma casa moderna e tecnológica é o sonho de consumo de cada vez mais pessoas ao redor do mundo, e é por isso que os dispositivos Echo, da Amazon, fazem tanto sucesso. Eles são integrados à famosa assistente virtual Alexa, que possui uma infinidade de funcionalidades acionadas a partir da voz, tais como tocar músicas, ler notícias, criar alarmes, responder perguntas, contar piadas, checar a previsão do tempo, acender luzes e trancar portas. Quem tem, não larga mais.

Clique aqui para comprar o Echo Dot - Preço: R$ 249

Agora, a versão mais vendida pela Amazon, o Echo Dot, está com uma promoção imperdível de R$ 100 de desconto. É a oportunidade ideal para quem ainda não adquiriu ou produto ou então deseja presentear alguém.

A versão tradicional sai por R$ 249, disponível nas cores branca, cinza, preta e rosa, enquanto a opção com relógio custa R$ 349. A promoção não tem previsão de término, pode ser a qualquer momento, então a dica é aproveitar enquanto é tempo.

Clique aqui para comprar o Echo Dot com relógio - Preço: R$ 349

O smart speaker pode ser usado em qualquer ambiente e é conectado a serviços como Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, possibilitando a reprodução de suas músicas preferidas por meio dos alto-falantes integrados.

Com quatro microfones de longo alcance, a Alexa consegue escutar os comandos de voz vindos até de outros cômodos, facilitando ainda mais a interação e as atividades do dia a dia.

Clique aqui para saber mais sobre o Echo Dot e a Alexa - e para aproveitar o desconto de R$ 100.

Aviso: Os preços dos produtos podem sofrer alterações. O Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.