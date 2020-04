Sudeste e Sul apresentam 13 medidas de alívio para contas de Estados e municípios

BRASÍLIA - Os governadores dos Estados do Sul e Sudeste, os mais afetados pelo alastramento do novo coronavírus no País, decidiram não esperar mais por um socorro amplo do governo Bolsonaro e pediram ao Congresso Nacional a aprovação de uma Proposta Emenda à Constituição (PEC) com um leque de 13 medidas de alívio para as contas dos governos regionais nos próximos dois anos.

A proposta retira por dois anos do teto de gastos da União (mecanismo que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação) as despesas relacionadas à crise. Suspende a vedação de edição de atos que acarretem aumento da despesa de pessoal enquanto perdurar a calamidade pública e o pagamento da dívida com o governo federal e bancos por um ano. O valor não pago será parcelado em 360 meses (30 anos) e com início de pagamento dois anos após a suspensão do pagamento. A PEC inclui também inativos (aposentados) nos limites de educação e saúde e suspende os limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

São ao todo 13 medidas com impacto no caixa e nas regras fiscais, como a suspensão da quitação do pagamento de precatórios de 2024 para 2040. Precatórios são valores devidos a pessoas físicas ou empresas após sentença definitiva na Justiça. Ao todo, Estados e municípios devem R$ 113, bilhões em precatórios.

Por dois anos, também permite a apuração conjunta dos gastos com educação e saúde. Despesas de segurança e assistência social diretamente relacionados à pandemia poderão ser incluídas para fins de atingimento dos mínimos constitucionais nas duas áreas.

A apresentação da PEC ocorre em meio ao acirramento do embate público entre o presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares mais fiéis com críticas à atuação dos governadores na crise. O mais recente ataque foi feito pelo presidente do Banco do Brasil (BB), Rubem Novaes. Ao Estado, Novaes disse que governadores e prefeitos impedem a atividade econômica e oferecem "esmolas com o “dinheiro alheio”.

Ao Estado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou que a minuta PEC foi encaminhada aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AC) e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo ele, não há definição ainda de quem apresentará a PEC.

Os governadores do Sul e Sudeste divulgaram uma carta conjunta informando da minuta de PEC a ser considerada pelo Congresso. O entendimento foi alcançado após reunião virtual do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), com os sete governadores das duas regiões. Na carta, os governadores afirmam que Estados e municípios não possuem meios de compensar quedas “disruptivas” em suas arrecadações, dado o desenho federativo que concentra no governo federal as políticas monetária, creditícia e de dívida pública.

Veja, logo abaixo, as 13 medidas da PEC dos governadores, que tem impacto direto no caixa e em regras fiscais