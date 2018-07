Sueca Volvo vai cortar 3,4 mil empregos a partir de 2009

A fabricante de veículos sueca Volvo informou que concluiu as negociações com sindicalistas e vai eliminar 2.721 empregos na Suécia e 680 fora do país. Na Suécia, os cortes atingirão 2.367 operários e 354 postos administrativos. A maior parte dos cortes ocorrerá a partir de 31 de dezembro. Aproximadamente mil pessoas foram realocadas para novas funções por causa da reorganização e do encerramento de contratos com consultores. A empresa disse também que conduziu um programa eficiente de cortes de custos em diversas áreas.