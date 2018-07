Sul-coreana investirá US$ 10 mi em empresa com a Vale A siderúrgica sul-coreana Dongkuk Steel Mill, uma das maiores produtoras de aço daquele país, anunciou hoje que vai investir 9,68 bilhões de won (cerca de US$ 10 milhões) na joint venture de 18,97 bilhões de won com a mineradora brasileira Vale. O valor corresponde a participação de 51% da sul-coreana no negócios. Os 49% restantes serão detidos pela mineradora brasileira, informou a Dongkuk, em documento enviado à comissão reguladora do mercado mobiliário local. A joint venture, chamada CSP, vai colocar em prática os planos da Dongkuk de construir uma usina siderúrgica no Brasil até 2011-2012, que terá uma capacidade de 2,5 milhões a 3 milhões de toneladas por ano, afirmou a porta-voz da empresa. As informações são da Dow Jones.