Summit ESG: Combate à crise climática deve ser pauta urgente no setor privado

O setor privado brasileiro deve ser protagonista no combate à crise climática e é preciso senso de urgência para frear o aquecimento global. Dentro das empresas, o tema deve estar difundido entre diretores e colaboradores, com metas bem definidas, de longo prazo. As reflexões sobre o papel das companhias nas mudanças climáticas nortearam o primeiro painel do Summit ESG, evento que está sendo realizado nesta semana pelo Estadão.

Participaram do debate na manhã desta terça-feira, 15, representantes da JBS, Sabesp e Vale, além de três consultores e especialistas no tema. Segundo Carolina Genin, diretora de Clima do instituto de pesquisa WRI Brasil, a questão climática é também uma questão econômica - e, por isso, os negócios precisam caminhar junto com o governo a fim de mitigar o problema. “A pergunta não é mais 'se', mas 'quando' e 'como'", afirmou.

Para Lauro Marins, head de consultoria ESG & Mudança Climática - Resultante ESG, o “quando” deve ser agora. “Precisamos ver os processos evoluindo de forma mais rápida. Temos curto prazo de tempo.” O especialista alerta que os países têm os próximos anos para descarbonizar a economia se quiserem cumprir o Acordo de Paris, que definiu a necessidade de conter o aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 ºC.

“Não é uma opção. É a única coisa que temos para fazer”, destacou Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. A empresa, uma das maiores produtoras mundiais de alimentos, promete ser net zero até 2040, ou seja, zerar o balanço de suas emissões de gases causadores do efeito estufa. Para isso, um dos desafios será promover mudanças entre os fornecedores, onde se concentra a maior parte das emissões. Tecnologia e ciência podem ser aliadas nesse movimento.

“Hoje monitoramos os fornecedores diretos, mas não os indiretos. Agora, com tecnologia de blockchain vamos monitorar os fornecedores dos fornecedores”, completou Tomazoni.

Na Vale, uma das metas é reduzir em 15% as emissões líquidas de escopo 3, aquelas relativas à cadeia de fornecedores e clientes, até 2035, segundo Hugo Barreto, diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da mineradora.

Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, são produzidas 586 milhões de toneladas de CO2 na atividade da empresa e a Vale espera baixar para 496 milhões de toneladas em 2035 - essa diferença de 90 toneladas é equivalente ao total de emissões do Chile. “Há um conjunto de iniciativas isoladas e iniciativas em parceria com outras mineradoras”, explicou o diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale. Barreto citou projetos de energias renováveis, como eólica e solar, proteção de florestas e cooperação com startups para o desenvolvimento de caminhões eletrificados.

Na Sabesp, também há ações para reduzir as emissões dos veículos, como o uso de gás metano obtido com o tratamento de esgoto, conforme apresentou durante o painel do Summit o superintendente de comunicação da companhia de saneamento, Fabio Toreta. Projetos de despoluição de rios, plantio de árvores e preservação de mananciais também visam a atender à necessidade de redução das emissões e a cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, metas globais estabelecidas pela Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Para Claudia Leite, chief purpose officer em consultoria com foco em sustentabilidade, as metas relacionadas à pauta ESG (aspectos ambiental, social e de governança) devem fazer parte da razão de existir das empresas e se difundir por toda a cadeia de produção. Precisam, ainda, mirar o futuro. O compromisso, diz Claudia, deve ser legítimo e duradouro. “Em termos de gestão, essa visão de longo prazo é essencial. Os líderes têm o papel de atuar como um farol norteando onde a companhia estará.”