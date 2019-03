Summit Imobiliário debate perspectivas do setor

O Estadão organiza, em parceria com o Secovi-SP, mais uma edição do Summit Imobiliário. O evento acontece no próximo dia 16 de abril, no Hotel Hilton, em São Paulo. Ao todo serão seis painéis, todos com a presença de especialistas, entidades de classe, empresários e autoridades. Entre os nomes já confirmados, está o do governador de São Paulo, João Dória.

O primeiro painel, por exemplo, vai abordar a retomada do segmento, debatendo o gradual reaquecimento do mercado imobiliário e o retorno da confiança dos consumidores e, também, de empreendedores da área. Um conjunto de indicadores econômicos mostra que o setor pode iniciar uma trajetória de retomada em 2019.

O Summit Imobiliário vai contar ainda com discussões a respeito da visão dos investidores - nacionais e internacionais - sobre o segmento, quais são os desafios da construção civil e do ramo imobiliário frente às mudanças na Lei de Zoneamento, a tecnologia que cada vez mais faz parte da rotina do setor, entre outros temas.

O Summit Imobiliário é o maior evento do setor no Brasil e está marcado para o dia 16 de abril.

Momento. De acordo com o Sindicato da Habitação (Secovi-SP), houve crescimento das vendas de 26,7% ao longo do ano passado - superando o volume dos quatro anos anteriores - e de 4,4% noslançamentos. "Pode se falar em consolidação da recuperação do mercado, com retomada de empreendimentos no último trimestre do ano, embora boa parte das vendas tenha sido concentrada em obras do Minha Casa Minha Vida", destacou recentemente o presidente da entidade, Basilio Jafet.

