Superávit externo cai no ano, investimento é recorde O superávit em transações correntes do país caiu em 2007 em termos nominais pelo segundo ano consecutivo e somou 3,555 bilhões de dólares, ou 0,27 por cento do Produto Interno Bruto. Os investimentos estrangeiros diretos, por outro lado, somaram o valor recorde de 34,616 bilhões de dólares no ano passado, contra 18,782 bilhões de dólares em 2006. Em dezembro, o país teve um déficit em transações correntes de 699 milhões de dólares. Os investimentos estrangeiros diretos no país somaram 886 milhões de dólares no último mês de 2007, frente a 2,487 bilhões de dólares em igual período de 2006. Em 2006, o superávit em transações correntes havia sido de 13,621 bilhões de dólares, ou 1,27 por cento do PIB. (Reportagem de Isabel Versiani; Edição de Alexandre Caverni)