Superbid lança plataforma que integra serviços para leiloeiros

Inovação para atender todas as necessidades dos leiloeiros tem sido a palavra de ordem dentro do Grupo Superbid. Em março deste ano, o grupo decidiu lançar a NWS – uma plataforma full service de tecnologia com serviços de agência de marketing especializada em leilões. A NWS focará no fornecimento de plataforma para hastas judiciais e certames administrativos, como Detran e outros entes do setor público.

A plataforma foi desenvolvida para prover soluções completas que atendam atividades específicas desses dois nichos e integrá-las ao que existe de mais moderno. A vinda dos executivos Luciana Rosa, para liderar a equipe comercial, Luciano Silva, como responsável pela operações, e Leandro Britto, como líder de desenvolvimento e tecnologia, trouxe grande aporte ao Grupo Superbid, em função da experiência de mais de 10 anos dos profissionais em negócios de leilão.“Identificamos uma importante demanda por inovação tecnológica e melhores serviços nesse segmento de leilões públicos e judiciais. A notável capacidade de Luciano, Luciana e Leandro será fator preponderante para atender os clientes com a NWS”, destaca o fundador do Superbid, Rodrigo Santoro.

“Nos tornamos uma solução full service que atende leiloeiros de todo o País, que desejam acesso a tecnologias e marketing restritos até então aos grandes players, integrando-os aos benefícios do Superbid Marketplace”, explica Luciana Rosa, responsável pela equipe comercial da NWS. Entre os serviços que estão disponíveis nesta nova plataforma, a executiva destaca a disponibilidade de tecnologia transacional de ponta, ferramentas automatizadas de gestão, captação de serviços e integrações com meios de pagamento online via S4Pay, outra empresa do grupo.

“Com essa remodelagem trazida pela NWS, o leiloeiro terá seu fluxo de trabalho facilitado. Ele organiza, por exemplo, um leilão do Detran, e temos toda a tecnologia para a gestão antes, durante e depois do evento. Além disso, podemos apoiá-lo com campanhas e inserções de marketing dentro e fora do Superbid Marketplace, que alavancarão a audiência e o resultado”, complementa Luciana.

É importante destacar que a S4Pay é uma empresa de meios de pagamentos online exclusiva para operações no Superbid Marketplace, que facilita a relação de negócios entre compradores e vendedores na plataforma. A medida traz mais transparência e agilidade operacional em todo o processo. Basta que o comprador utilize sua conta digital na instituição de pagamento para realizar suas transações em poucos minutos e com total segurança.

TESTADO E APROVADO

Os novos serviços disponíveis pela NWS já conquistaram leiloeiros em todo o País. “A Alberto Macedo Leilões é privilegiada por fazer parte dessa novidade. Nossa plataforma de leilões está em constante evolução, ainda mais segura e estável, acompanhando a dinâmica do mercado e, consequentemente, garantindo um melhor resultado a nossos clientes e parceiros”, considera o leiloeiro Alberto Macedo, cliente da NWS.

“A empresa vem para fortalecer a tecnologia em plataforma de leilão e unir os leiloeiros em marketplace”, diz o leiloeiro Cleber Cardoso Leilões. Para ele, os principais diferenciais da nova empresa são garantir uma gestão efi ciente e segura do leilão, com uma plataforma consolidada no mercado e habilitada junto aos órgãos públicos, além da tecnologia e capacitação técnica para atender às necessidades dos leiloeiros.

Leandro Dias Brame, leiloeiro no Rio de Janeiro, começou a usar os serviços da NWS no início da pandemia e viu o número de visualizações de seus leilões saltar mais de cinco vezes em um evento realizado recentemente. “Resolvi contratar a plataforma para realizar os leilões e também utilizar os serviços de marketing e divulgação dos leilões fornecidos pela NWS, e o resultado foi muito satisfatório”, afirma.

A empresa demonstra uma visão inovadora e colaborativa de um grupo que quer desenvolver o mercadode leilões como um todo, dando condições para os leiloeiros de menor porte competirem em igualdade de condições com os grandes, sema necessidade de bancar os altíssimos

investimentos em tecnologia. Renato Faro, leiloeiro da FaroOnline, comenta que “o lançamento da NWS demonstra o crescimento profissional e a valorização do trabalho de uma equipe solícita e eficiente em nossos projetos conjuntos”.

Site Leilões, declara que a NWS foi um divisor de águas para o crescimento de seus eventos da CPTM: “a parceria com a agência ampliou nossa

visibilidade no mercado e abasteceu nossa percepção de marketing como uma ferramenta impulsionadora para os leilões online. Graças à NWS, atingimos diversos recordes em números de vendas – somos muito gratos pelo nível de criatividade e profissionalismo dos executivos”. Além de toda a gama de serviços da nova empresa do grupo, os clientes da NWS vão se benefi ciar da audiência dos portais de Superbid Marketplace, Sold e Canal Judicial, que juntos possuem uma base de mais de 2 milhões de clientes.

SOBRE O GRUPO SUPERBID

O Grupo Superbid foi fundado em 1999. A princípio, apenas um leiloeiro anunciava na plataforma. Nos últimos cinco anos, a companhia decidiu se reinventar, abrindo a plataforma para uso de outros vendedores e transformando-se em um marketplace de bens de capital, disponibilizando soluções transacionais com ênfase em tecnologia para o mercado de leilões. Um dos pioneiros na realização de leilões ofi ciais no mundo digital,

o Grupo Superbid tem operações no Brasil e em mais sete países, o que o posiciona como um dos maiores grupos da região. Anualmente, cerca de 8 milhões de visitantes buscam pelas oportunidades oferecidas por milhares de gestores e empresas vendedoras que utilizam o marketplace.

