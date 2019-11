Black Friday 2019: Supermercados aderem à data com descontos em eletrônicos, alimentos e bebidas

Os produtos eletrônicos, principalmente celulares, são alguns dos mais procurados durante a Black Friday. Mas o evento vem se expandindo também para outros setores. Quem aproveita a onda de descontos agora são os supermercados, que, nesta semana, oferecem condições especiais de compra, desde alimentos até eletrodomésticos.

De acordo com pesquisa Google, realizada pelo instituto de pesquisas Provokers, 87% das pessoas entrevistadas pretendem aproveitar mais de uma categoria de compra na data de promoções, sendo que, em 2019, os consumidores devem aproveitar mais de seis categorias diferentes. Foram entrevistadas 2.487 pessoas para o estudo.

Segundo a mesma pesquisa, a intenção de compra de alimentos para 2019, por exemplo, aumentou em 150%, na comparação com a data do ano passado, e bebidas não-alcoólicas, 200%. Na esteira dessas possibilidades, marcas como Carrefour, GPA e Dia vêm neste ano focando nesse tipo de produto.

Carrefour

A marca francesa, que tem mais de 670 pontos de venda no País, investe forte na omnicanalidade para a Black Friday deste ano, ou seja, aposta no "clique e retire" - o cliente faz a compra online e retira o produto em loja física.

Para quem optar em receber o produto em casa, a empresa dará frete grátis para compras acima de R$ 399 para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de pagamento diferenciado e sem juros com o cartão Carrefour. Um serviço oferecido pela empresa no dia será instalação grátis de pneus. No fim de semana seguinte à data, será realizada a “Sinal Black”, com 50% em descontos em produtos selecionados. Para a segunda-feira, 2, conhecida como Cyber Monday, será feita a Cyber Week, o que o Carrefour chama de “saldão”, com itens restantes da Black Friday, com produtos de todos os departamentos e categorias da marca.

Assaí

A ação Black Assaí vai sortear no ato da compra - acima de R$ 100 - a possibilidade de o cliente ter seus produtos pagos pela própria loja - em mercadorias até R$ 1 mil. Na sexta-feira, 29, as lojas vão abrir às 6h. Para concorrer, é necessário informar o CPF ou CNPJ - para empresas. Os vencedores vão ser anunciados logo no caixa, por meio de uma mensagem na tela da operação.

Extra

A partir de quinta-feira, 28, os preços na rede entrarão em promoção, com focos em eletroeletrônicos e telefonia. A rede não enumera quais itens especificamente serão ofertados.

Pão de Açúcar

O Pão de Açúcar anunciou que vem antecipando ofertas de Black Friday ao longo do mês de novembro, por meio de seu aplicativo gratuito de fidelidade. Na sexta-feira, 29, a rede vai iniciar seus descontos a partir da abertura, focando em alimentos e bebidas.

Dia

A rede Dia destaca que produtos alimentícios e bebidas terão promoções a partir de quinta-feira, 28. Como promoção de ‘leve 3, pague 2’ serão disponibilizados cervejas, linha Ypê de produtos de limpeza e creme dental Oral B. Todos os destilados terão 30% de desconto, cafés serão vendidos a partir de R$ 4,99, por exemplo.