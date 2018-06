Suspeita de que posto vendia combustível adulterado faz consumidores depredarem estabelecimento

A suspeita de que um posto de gasolina estava vendendo combustível adulterado terminou com o posto depredado por motoristas e motociclistas, na tarde desta segunda-feira, 28, em um tumulto que só foi encerrado após a chegada de policiais militares da Força Tática. O posto fica na esquina das Avenidas Lions e Senador Vergueiro, na Vila Vivaldi, em São Bernardo do campo, no ABC.

Os PMs lançaram bombas de efeito moral e dispararam balas de borracha contra a multidão. Segundo a PM, motoristas perceberam que os motores de seus carros passaram a falhar após o abastecimento e foram cobrar satisfações do posto. Enquanto a discussão estava em curso, o combustível terminou, gerando mais revolta entre os que aguardavam na fila.

São Bernardo do Campo A suspeita de que um posto estava vendendo combustível adulterado terminou com o local depredado por motoristas e motociclistas, nesta segunda, em um tumulto que só foi encerrado após a chegada da PM. Acompanhe a cobertura ao vivo: https://t.co/0ntfTRNs8U pic.twitter.com/rwn0YOE0go — Economia Estadão (@EstadaoEconomia) 28 de maio de 2018

Bombas de combustível, vidraças e outros objetos do posto foram quebrados. Diante das bombas e balas não letais da PM, a confusão se dispersou. Ninguém foi preso.

