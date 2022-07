Sustentabilidade, economia e segurança

A Comgás é a maior concessionária de gás natural do País, presente em 94 municípios do Estado de São Paulo. A Companhia já conquistou mais de 2,2 milhões de clientes em sua área de concessão, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba. Mais do que o fornecimento do gás natural no dia a dia, a Comgás conta com uma equipe especializada para a realização de serviços de manutenção, conversão de equipamentos e adequação de infraestrutura, garantindo a qualidade e tranquilidade que só uma empresa que atua há 150 anos com o gás pode oferecer.

“Além de ser uma fonte de energia mais limpa, o gás natural encanado é versátil e pode ser utilizado em diversos equipamentos, proporcionando soluções inteligentes, seguras, sustentáveis e econômicas. Mas, para superar a expectativa de um consumidor cada vez mais exigente, fazer apenas a distribuição do energético não é mais suficiente. Os clientes estão mudando seu comportamento e cada vez mais buscam por soluções completas e ágeis”, diz Luiz Felipe Vital Brasil, gerente da unidade de negócios Comgás Soluções.

Com o objetivo de aumentar a satisfação de seus clientes, desde 2021 a Comgás oferece também, através da Comgás Soluções, um amplo portfólio de serviços, atendendo os segmentos residenciais e comerciais, com soluções relacionadas ao gás natural encanado. “A variedade de soluções disponibilizada foi pensada para atender a dificuldade dos consumidores em conseguir uma mão de obra qualificada, solucionando seus problemas de forma eficaz e sem dor de cabeça, ao poder contratar esses serviços diretamente com a concessionária”, complementa Luiz Felipe.

Manutenção de aquecedores

Entre as soluções oferecidas pela empresa, um dos destaques é a manutenção preventiva de aquecedores. Sabe aquele banho quentinho, digno de hotel? O aquecedor a gás é o equipamento responsável pelo aquecimento de água, principalmente dos chuveiros, e sua manutenção deve ser realizada anualmente – prazo este recomendado pela norma técnica vigente (NBR 13.103).

Esse processo garante o bom funcionamento do aparelho, prevenindo problemas como superaquecimento, risco de falhas, perda de potência e vazamentos. Além disso, a manutenção preventiva é importante para evitar o desgaste acelerado das peças, ampliando a vida útil do equipamento.

A Comgás oferece um serviço completo, feito por um profissional gasista, que inclui, além da atenção ao aquecedor, a inspeção das instalações internas e testes de vazamento, garantindo a segurança e o conforto de toda a família!

Individualização de medidores

Um grande desconforto em condomínios residenciais é o rateio das contas de consumo por igual para todas as unidades consumidoras. A individualização de medidores é um serviço oferecido pela Comgás Soluções que resolve esse problema. Trata-se do processo de construção de nova infraestrutura de gás para o condomínio, que permite a instalação de um medidor dedicado a cada unidade.

Dessa forma, o benefício para o cliente é pagar apenas o que consumir na sua residência e, assim, ter maior controle sobre o valor da conta, já que a Comgás é a responsável pela leitura dos medidores e pela entrega das faturas individuais para cada morador. Além disso, ainda contribui para o uso racional do gás natural, evitando desperdícios.

A solução de individualização oferece construção de novas tubulações, quadro de medidores, teste de estanqueidade e inclui a verificação das instalações internas de cada unidade.

Renovação de infraestrutura

Tubulações antigas e sem manutenção podem gerar riscos de vazamentos e problemas recorrentes. A Comgás Soluções oferece a possibilidade de renovação de infraestrutura de gás, processo conhecido como Retrofit. Trata-se da troca total ou parcial da infraestrutura de gás obsoleta por instalações mais modernas e resistentes.

A contratação do Retrofit Comgás pode incluir a construção de prumadas totalmente novas, e, assim como na individualização, a construção de um novo quadro de medidores, teste de estanqueidade e inspeção das instalações internas de cada apartamento. Isso garante uma vida útil maior à infraestrutura do cliente, evita gastos inesperados com reparos na rede de gás e a interrupção do fornecimento, além de trazer segurança aos moradores.

Outras soluções

A Comgás também oferece outros serviços, como a construção de tubulação para um novo ponto de consumo, necessário quando o cliente quer utilizar o gás natural em um equipamento adicional, ou para alterar a localização de um equipamento a gás já existente. Também existem serviços para equipamentos, como a conversão para o gás natural, necessária sempre que o equipamento era alimentado por gás de botijão, ou ainda a troca dos flexíveis ou do duto de exaustão de aquecedores, que devem ser feitos periodicamente.

Além disso, os clientes Comgás também podem ter acesso a diferentes aplicações do gás natural encanado que geram eficiência, economia e sustentabilidade, como piscina aquecida, gerador a gás, lavanderias coletivas, churrasqueira a gás e sistemas de cogeração de energia elétrica.