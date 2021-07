Sustentável do campo à mesa

A BRF assumiu na quarta-feira, 30, o compromisso de se tornar Net Zero até 2040, tanto em suas operações quanto na cadeia produtiva. Isso significa zerar a emissão de gases de efeito estufa (GEEs), relevante contribuição da companhia para limitar o aumento da temperatura global neste século, conforme o objetivo estabelecido em 2015 pelo Acordo de Paris. “A sustentabilidade já faz parte da cultura da companhia há muitos anos, e agora estamos dando novos e importantes passos nessa jornada”, diz o CEO Lorival Luz.

Dona de marcas muito conhecidas dos consumidores, como Sadia, Perdigão e Qualy, a companhia já monitora suas emissões há mais de dez anos, por meio da gestão do Inventário de GEE. Agora, a BRF aderiu também à iniciativa global Science Based Targets (SBTi), que estabelece diretrizes para a construção de metas baseadas em ciência. O comprometimento com a transparência de relato das emissões e a busca por uma economia de baixo carbono rendeu à empresa a inclusão no Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3.

Alcançar a meta Net Zero envolve uma série de estágios ao longo do caminho. Até 2030, a BRF projeta reduzir em 35% as emissões absolutas de escopo 1 e 2 – aquelas que dependem diretamente da própria companhia –, e em 12,3% as emissões absolutas do escopo 3, que envolvem a cadeia de valor.

Inovações Sustentáveis

Para apoiar os parceiros nessa missão, uma das estratégias é promover o aumento do uso de energia renovável. A BRF firmou um convênio com o Banco do Brasil que está disponibilizando R$ 200 milhões em limites de crédito para financiar investimentos na instalação de painéis de energia solar nas granjas dos produtores integrados. A meta, na primeira etapa do projeto, é chegar a 700 granjas até o final de 2022. Com o objetivo de assegurar a sustentabilidade na cadeia de produtores, a BRF está comprometida em garantir, até 2025, a rastreabilidade de 100% dos grãos adquiridos na Amazônia e no Cerrado. Propriedades que tenham promovido desmatamento no bioma amazônico após julho de 2008 já estão fora da lista de parceiros da companhia.

A BRF anunciou também a construção de um Centro de Distribuição no Espírito Santo que, com 13 mil m2, será o mais sustentável de suas operações. Terá painéis solares, reaproveitamento de água e novas tecnologias para o tratamento de efluentes. Outra iniciativa foi a implementação de testes com carros elétricos em sua frota comercial. Para fomentar as inovações necessárias em processos como esses, a companhia possui um hub de inovação com startups.

O CEO da BRF lembra que a população global continuará crescendo até alcançar 10 bilhões de pessoas em 2050. “Nosso grande desafio será alimentar todas essas pessoas de forma sustentável”, observa Lorival Luz. “Somos uma empresa com 87 anos de existência e que está se preparando para chegar aos 100, aos 200 anos de história”, reforça Grazielle Parenti, vice-presidente global de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BRF. “É por isso que sustentabilidade precisa estar cada vez mais presente na nossa cultura, na nossa visão, na nossa estratégia e na gestão cotidiana de nossas atividades.”

Compromisso nas frentes ESG

O anúncio da meta Net Zero da BRF foi realizado durante a segunda edição do ESG Fórum, promovido esta semana pela empresa, seis meses depois da primeira edição. Naquela ocasião, a companhia assumiu 22 compromissos públicos, alinhados com os princípios da sua Visão 2030 e com os preceitos ESG – sigla composta pelas iniciais, em inglês, de ambiental, social e governança, os três pilares avaliados pelo mercado financeiro para mensurar a maturidade das empresas em sustentabilidade. O CEO da BRF, Lorival Luz, lembra que a jornada ESG não está desvinculada do desempenho financeiro – ao contrário, a sustentabilidade pressupõe que os dois aspectos caminhem juntos e se retroalimentem. “Nossa Visão 2030 é alcançar R$ 100 bilhões de receita anual, o que nos consolidará como líder global de alimentos de alto valor agregado. As ações de sustentabilidade estão perfeitamente integradas a esse plano”, diz o executivo.

A missão de liderar mais de 100 mil colaboradores e 10 mil produtores integrados nessa grande jornada pela sustentabilidade é motivo de orgulho para o CEO da BRF. “Por mais que a gente defina planos e ações objetivos, baseados em indicadores, o que conta mesmo é que consigamos despertar um sentimento genuíno nas pessoas”, diz Lorival. “Eu penso muito nas gerações futuras, nos meus netos, no legado que vou deixar. Tenho certeza de que muitos dentro da companhia pensam do mesmo jeito.”

A emergência da covid-19

Preocupar-se com a sustentabilidade envolve, também, cuidar do aspecto social, o “S” de ESG. Quando eclodiu a pandemia, no início de 2020, a BRF passou a direcionar grandes esforços à preservação da saúde das pessoas. A companhia doou mais de R$ 100 milhões desde o início da crise, em ações coordenadas pelo Instituto BRF, e investiu R$ 450 milhões em medidas protetivas voltadas aos colaboradores e aos demais integrantes de seu contexto operacional.

Ponto sem retorno

Ano de 2021 marca um ponto de inflexão na sobrevivência do planeta

Em abril, a Cúpula dos Líderes sobre o Clima, convocada pelo presidente americano Joe Biden, carregou um forte simbolismo. Não apenas marcou a volta dos Estados Unidos ao xadrez climático internacional, como mostrou que regiões como a Europa, além da China, estão afinadas em zerar suas emissões de gases de efeito estufa (GEEs) até a metade do século. Soma-se isso toda a instabilidade ambiental do planeta evidenciada pela pandemia. “Todos esses movimentos atrelados ao plano de recuperação econômica dos europeus focado na economia de baixo carbono mostram que entramos em um novo ciclo, em um ponto onde não há mais retorno”, afirma Tasso Azevedo, coordenador do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima (SEEG) e do Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas).

No caso específico do Brasil, assim como ocorreu nos Estados Unidos durante o governo do presidente Donald Trump, as mudanças, muito provavelmente, serão provocadas principalmente pela iniciativa privada, na visão do especialista em meio ambiente. “Aqui, há um descolamento muito grande entre os governos em geral e a iniciativa privada, que tem andado mais à frente do que o próprio poder público. As empresas, quando aceleram, empurram a regulação. Uma coisa puxa a outra também quando o setor privado começa a assumir metas e colocar suas cartas na mesa”, afirma o coordenador do MapBiomas.

Para ele, um dos resultados práticos desse processo protagonizado pelas empresas, que será outra marca de 2021, é a avalanche dos debates sobre ESG que vem sendo registrada em todo o mundo. A sigla em inglês representa as preocupações ambientais, sociais e de governança nas empresas e no poder público.

Do lado de dentro dos grandes grupos, o universo ESG também está gerando transformações. Desde janeiro, por exemplo, a BRF criou uma vice--presidência dedicada à sustentabilidade, que se juntou às outras nove vice-presidências do grupo. Com assento no Comitê Executivo, o cargo agrega também as áreas de comunicação e de relações institucionais. “São temas que estão muito integrados às políticas de sustentabilidade”, diz a executiva escolhida para ocupar a nova vice-presidência, Grazielle Parenti.

Será que dá tempo?

Apesar do discurso pró-ambientede governos e de muitos representantes do setor privado, o tempo para evitar que a temperatura do planeta aumente a ponto de colocar em xeque a vida humana na Terra é curto. Mas, segundo Azevedo, ainda é possível evitar a tragédia. “É verdade que estamos longe de chegar em um cenário em que o aumento da temperatura não passe dos 2oC. Mesmo com todos os compromissos e cenários propostos atualmente, estaríamos aumentando a temperatura entre 2,7oC e 3,5oC até o final do século”, estima o coordenador do MapBiomas, com base em dados científicos gerados ao redor do mundo. Mas, segundo ele, toda essa aceleração vista nos últimos meses pode dar resultados positivos lá na frente. “O cenário já foi pior. Por causa dos benefícios econômicos que essa nova economia pode gerar, devemos ter um ganho de escala.” Se esse quadro realmente se confirmar, explica Tasso, a conta de chegada pode ser favorável à sobrevivência da espécie humana. “Essa transição acelerada poderá fazer com que tenhamos emissões [de GEEs] negativas o suficiente na segunda metade do século para compensar o excesso de emissões da primeira metade” – o que pode fazer, estimam os cientistas, com que a temperatura do planeta não aumente, em média, mais do que 2oC. Essa marca pode ser considerada segura em termos, por exemplo, do aumento no nível do mar ou da proliferação de grandes secas.

“Negócios mais verdes e inclusivos terão bom desempenho”

Paul Polman, que tem auxiliado grandes empresas no caminho da sustentabilidade, foi palestrante do 2o ESG Fórum

CEO da Unilever entre 2009 e 2019, o holandês Paul Polman resolveu para ajudar grandes empresas do mundo a entrar no trilho do desenvolvimento sustentável. Segundo ele, como a pandemia escancarou a crise ambiental da Terra, mas, ao mesmo tempo, atrasou uma eventual transformação verde, é preciso dobrar a entrega de ações a favor do desenvolvimento socioambiental. Empresas com visão de futuro, segundo ele, apenas vão prosperar “dando mais do que recebem”. Principal palestrante do ESG Fórum, Polman concedeu a seguinte entrevista depois do evento:

A pandemia vai atrasar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU?

Paul Polman - A pandemia foi um sinal de alerta de que nosso modelo atual de crescimento não é sustentável nem inclusivo. Embora ela tenha inegavelmente frustrado os esforços para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, essas metas continuam sendo nossa melhor esperança de criar uma economia mais verde e justa. As empresas que entendem isso e buscam modelos de negócios mais verdes e inclusivos terão um bom desempenho. Ser menos mau simplesmente não é mais bom o suficiente. Precisamos desenvolver modelos de negócios regenerativos que deixem este mundo em um estado melhor.

Que contribuição o setor privado pode dar para conter o aquecimento global?

Na verdade, não progrediremos sem o envolvimento total da comunidade empresarial. A boa notícia é que, em muitos aspectos, as empresas estão à frente dos governos. Mais de 1.300 companhias já se comprometeram a definir metas de redução de gases de efeito estufa com base científica. Mas ainda há muito mais a fazer, como alinhar as carteiras de investimento e empréstimos com o Acordo de Paris. E estabelecer uma “taxonomia” global – uma estrutura de definição de padrões que quantifica a atividade econômica verdadeiramente sustentável – para desbloquear trilhões de dólares.

É uma grande oportunidade para gerar crescimento e empregos e para aumentar a renda. E os indivíduos?

Seria negligente ignorar a contribuição que todos podemos dar como indivíduos. Na verdade, todos nós podemos fazer a diferença. Temos o poder do voto e o poder de nossa carteira.

Por que você criou sua empresa social IMAGINE e o que espera alcançar?

A missão do IMAGINE é capacitar ‘coletivos corajosos’ de CEOs para acelerar a entrega dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris. Em geral, estamos nos movendo na direção certa, mas não na velocidade e escala necessárias. O IMAGINE aborda isso concentrando-se nas transformações humanas e do sistema. As empresas individuais não podem fazer muito por conta própria – no clima, perda de biodiversidade e saúde oceânica, por exemplo. E, se os CEOs tentam elevar a barra sozinhos, muitas vezes se colocam em risco competitivo. IMAGINE os ajuda a elevar o teto, aumentar o espaço pré-competitivo e mudar as normas da indústria.