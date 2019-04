Taesa prepara captação de debêntures para financiar três projetos

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) prepara, junto ao Santander, uma nova captação de debêntures de infraestrutura para financiar três projetos, entre eles o de Miracema. O plano é levantar cerca de R$ 400 milhões. O que chama a atenção do mercado é o prazo de 25 anos, uma vez que, de acordo com profissionais, os projetos se pagam antes disso. Por outro lado, com a Selic nas mínimas históricas e os investidores altamente interessados em comprar papéis de empresas, o alongamento dos prazos é prática recorrente. Afinal, o retorno das debêntures aumenta à medida que o vencimento fica mais longo.

Sem concorrência. Para as empresas, por sua vez, com a demanda tão alta, o custo das captações no mercado de capitais está excelente. No mês passado, o diretor presidente da companhia, Raul Lycurgo, chegou a comentar que a Taesa tem conseguido captar a condições muitas vezes melhores do que as oferecidas por bancos de fomento como BNDES e BNB e que tradicionalmente tinham os menores custos para as empresas. Ele sinalizou também que buscaria recursos no mercado para as linhas de Mariana, Aimorés e Paraguaçu, além de Miracema. Nos quatro projetos, os investimentos somam R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 808 milhões vindos da Taesa.

Canguru. A rede de restaurantes Outback Steakhouse está ampliando em 40% os investimentos na inauguração de sete novas lojas previstas no ano. Com esse montante, de R$ 38,5 milhões, o restaurante americano deve alcançar 99 unidades espalhadas no País, das 95 que tem atualmente no Brasil. O número de restaurantes inaugurados este ano também supera os cinco abertos em 2018, quando os investimentos somaram R$ 27,5 milhões.