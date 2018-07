TAM anuncia promoção de passagens a partir de R$ 109

A TAM oferecerá neste final de semana passagens aéreas a partir de R$ 109,00 (ida e volta) para diversos destinos domésticos. A promoção vale para viagens realizadas entre 3 de fevereiro e 3 de abril. Para aproveitar as tarifas promocionais, é necessário comprar os bilhetes de ida e volta no período das 6 horas de sábado (26) até as 23h59 de domingo (27). As passagens da promoção pontuam 20% no Programa Fidelidade TAM e a emissão dos bilhetes deve ser feita no ato da reserva, obedecendo às regras estipuladas pela companhia. A compra das passagens promocionais está sujeita à disponibilidade de assentos nas classes tarifárias determinadas. Os detalhes sobre as regras da promoção estarão disponíveis amanhã na página na internet www.ofertastam.com.br