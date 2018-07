TAM liderou transporte de passageiros no País em 2007 A TAM liderou o transporte de passageiros no mercado doméstico no ano passado, com participação de 48,86%, um crescimento de 0,9 ponto porcentual em relação ao ano anterior. A Gol ficou na segunda colocação, com fatia de 39,56%, ante 34,05% de 2006. A terceira posição ficou com a Varig, com 3,46%, ante 10,03% registrados em 2006, quando a empresa foi leiloada e passou por um período de redução de suas operações. Juntas, TAM, Gol e Varig (estas duas últimas pertencentes ao mesmo grupo desde abril do ano passado) respondem por 91,88% do fluxo de passageiros no País entre as empresas brasileiras. Apesar de não estar operando desde novembro do ano passado, a BRA aparece no levantamento da Anac na quarta posição, com 2,81%, seguida da OceanAir, que assumiu as operações da BRA, com 2,43%. TAM, Gol e Varig também mantiveram a hegemonia nos vôos internacionais. Juntas, as três companhias representaram 94,75% do transporte de passageiros entre o País e o exterior. A TAM liderou este ranking com fatia de 67,49%, com crescimento de 70,6% em relação a 2006. A Gol, por sua vez, teve 14,2% do fluxo de turistas. Em 2006, tinha 7,35%. Já a Varig obteve 13,06% do transporte de passageiros para fora do País, sendo que em 2006 ainda manteve participação de 50,16% por causa de seu desempenho antes de ser vendida para a VarigLog, em julho do ano passado, por US$ 24 milhões. Depois da venda, a companhia praticamente deixou de operar no mercado externo por falta de aviões. A BRA manteve a quarta colocação, com 4,74%.