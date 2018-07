Tarifa de interurbano de celular via Embratel subirá 11% A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou hoje reajuste de 11,33% nas tarifas de ligações interurbanas feitas de celulares para celulares ou fixos, e também de fixos para celulares, via Embratel, ou seja, utilizando o código 21. O reajuste, publicado hoje no Diário Oficial da União, entra em vigor quando a Embratel publicar os novos valores das ligações interurbanas por dois dias consecutivos em jornal de grande circulação. O aumento se refere ao período de janeiro de 2004 a maio de 2007 e foi concedido só hoje porque as empresas de telefonia conseguiram chegar a um acordo sobre o reajuste da taxa de uso da rede móvel (VU-M) apenas agora. O reajuste não será aplicado para os celulares da TIM porque esta empresa não participou do acordo. O índice considera a variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), de 7,99% no período, e do Índice Setorial de Telecomunicações (IST), de 3,10%.