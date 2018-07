Tata Motors está perto de levar Jaguar e Land Rover Um fabricante de carros indiano que apresentará na semana que vem o carro mais barato do mundo pode, em pouco tempo, passar a produzir também duas das marcas mais sofisticadas do planeta. A Ford indicou ontem a Tata Motors como a favorita para comprar suas marcas Jaguar e Land Rover. E informou ter entrado em "negociações focadas em um nível mais detalhado? com a montadora indiana, dando a entender que ela foi a escolhida para levar as fabricantes britânicas. "Embora não se tenha chegado a uma decisão final, nós vamos levar adiante as discussões com a Tata Motors nas próximas semanas", disse, em um comunicado, Lewis Booth, vice-presidente executivo das unidades da Ford na Europa. Os executivos da Ford já disseram que eles esperam vender os dois fabricantes britânicos de carros este ano. A Tata Motors confirmou ontem as negociações. "Estamos entrando em um período de negociações mais detalhadas com a Ford. Esperamos que as duas partes cheguem a um acordo nas próximas semanas, embora as discussões sejam complexas e ainda haja muito trabalho a ser feito?, disse a empresa indiana em um comunicado. "Estamos felizes pelo progresso nas conversas até o momento e muito confiantes de ir adiante?. As informações são de agências internacionais e do jornal O Estado de S. Paulo.