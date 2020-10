Taxa de desemprego sobe para 14,4%, a maior já registrada pela Pnad Contínua

RIO - A forte queda da atividade econômica provocada pela pandemia da covid-19 continua causando um forte estrago nos empregos. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto subiu para 14,4%, o maior nível já registrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que teve início em 2012. No trimestre encerrado em julho, a taxa estava em 13,8%

Isso significa que, ao final de agosto, 13,8 milhões de pessoas estavam em busca de um emprego no País. São 1,1 milhão de pessoas a mais em relação ao trimestre encerrado em maio.

De acordo com a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, o aumento na taxa de desemprego é um reflexo da flexibilização das medidas de isolamento social para controle da pandemia. “Esse aumento da taxa está relacionado ao crescimento do número de pessoas que estavam procurando trabalho. No meio do ano, havia um isolamento maior, com maiores restrições no comércio, e muitas pessoas tinham parado de procurar trabalho por causa desse contexto. Agora, a gente percebe um maior movimento no mercado de trabalho em relação ao trimestre móvel encerrado em maio”, diz.

Segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas no País caiu 5% na comparação com o trimestre encerrado em maio, totalizando 81,7 milhões. Esse é o menor contingente já registrado na pesquisa. Quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, a queda é de 12,8%, o que representa 12 milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho.

A perda de postos de trabalho foi generalizada, mas, desta vez, os mais impactados foram os trabalhadores formais. Entre as 4,270 milhões de vagas perdidas no trimestre encerrado em agosto, 1,254 milhão eram ocupações informais, o que significa um recuo de 3,9% no contingente de trabalhadores atuando na informalidade no País.

No período da pesquisa, 29% das vagas fechadas eram informais. Ou seja, 71% dos postos de trabalho perdidos eram formais. No trimestre terminado em maio, os informais respondiam por 74% das dispensas, enquanto os formais somavam os 26% restantes.

“O informal tem contribuído menos (para a redução da ocupação), mas não significa que não esteja mais havendo perda de trabalho informal”, ponderou Adriana. O País alcançou uma taxa de informalidade de 38% no mercado de trabalho no trimestre até agosto, com 31,043 milhões de trabalhadores nessa situação.