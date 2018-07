Taxa de ocupação da Gol cai nove pontos em novembro

A companhia aérea Gol registrou taxa de ocupação de 56,8% em seus aviões em novembro, uma queda de 9 pontos porcentuais em relação aos 65,8% no mesmo mês do ano passado. Considerando apenas os vôos domésticos, a ocupação foi de 58,2%, ante 69,0% na mesma base de comparação. Nos vôos internacionais, a ocupação das aeronaves ficou em 49,0%, ante 53,3% um ano antes. No sistema total da Gol, que inclui as operações no mercado doméstico e internacional, a capacidade caiu 0,2% de novembro de 2007 para novembro deste ano, enquanto o tráfego recuou 13,8% na comparação entre os dois períodos. Dentro do Brasil, a capacidade aumentou 6,7% e o tráfego diminuiu em 10,1%. Nos vôos internacionais, a capacidade e o tráfego apresentaram quedas de 26,3% e 32,3%, respectivamente, segundo dados divulgados pela empresa.