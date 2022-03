Taxa fixa sobre o diesel: entenda como funcionarão as novas regras

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) fixou o teto da alíquota de ICMS por litro do óleo diesel S10 em R$ 1,0060. A regra mudou o modelo da cobrança do tributo, que deixa de ser um porcentual sobre o custo final na bomba para ser um valor fixo sobre o litro. A medida vale a partir de 1º de julho.

O valor estabelecido, porém, é maior do que o equivalente ao cobrado hoje pela maior parte dos Estados. Somente o Acre pratica atualmente um valor maior do que o que foi estabelecido.

Leia Também Redução no preço do diesel com alíquota média do ICMS deve ficar para abril

Com isso, na prática, cada governador poderá cobrar um valor menor ao dar um “desconto” sobre o valor de referência. Essa foi a solução que os secretários estaduais de Fazenda deram para evitar que os Estados e o Distrito Federal tivessem de subir a alíquota de ICMS em vez de reduzi-la.

O desconto fará com que a arrecadação com a cobrança de ICMS sobre o diesel permaneça a mesma de novembro de 2021, quando os Estados congelaram o valor do tributo sobre os combustíveis pela primeira vez.

Até a medida entrar em vigor, o valor do ICMS sobre o diesel segue tendo como referência os preços de novembro. Além da fixação para o diesel, o Confaz prorrogou por 90 dias, até 30 de junho, o congelamento do ICMS da gasolina, do etanol e do gás de cozinha.

Valor por Estado