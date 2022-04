Tecnologia transformará a logística

A análise de dados é uma importante aliada no desenvolvimento de uma inteligência coletiva de mobilidade. Ações automáticas, como ajustes constantes nos tempos de um semáforo, podem fazer toda a diferença no fluxo do trânsito e nos níveis de congestionamento de uma cidade.

As empresas também precisarão utilizar esses mesmos recursos tecnológicos para ganhar tempo e eficiência na logística, fator que vem conquistando protagonismo nas decisões de compra, no nível de satisfação dos consumidores e na lucratividade dos negócios. Isso exige uma revisão dos processos para quem precisa entregar mercadorias, incluindo a decisão entre desenvolver estratégias próprias ou contratar serviços.

Ainda que seja necessário considerar todo o percurso, a chamada “última milha” requer atenção especial, pois costuma envolver dificuldades e obstáculos tipicamente urbanos. Hoje, há diversas opções que podem ser combinadas: caminhões, carros, motos, bikes elétricas, bicicletas convencionais e até mesmo o uso de transporte público. Há, ainda, uma série de novos personagens que já foram anunciados para fazer parte desse elenco: drones, veículos autônomos e táxis voadores.

Apesar de todas as expectativas relacionadas ao futuro, há uma regra da qual ninguém consegue escapar: é preciso lidar com a infraestrutura disponível – que, no Brasil, permanece excessivamente dependente do transporte rodoviário, modal que concentra quase 70% da carga transportada no País.

Por enquanto, em decorrência da carência de alternativas, as empresas brasileiras precisam gastar mais com logística. Enquanto nos Estados Unidos esse custo equivale, em média, a 8,5% do faturamento, aqui chega a 12,5%.

Eventos discutem o futuro do transporte

