Tecnologias potencializam eficiência energética

A pandemia da covid-19 acelerou diversas transformações no comportamento das pessoas, muitas delas já em curso antes mesmo da crise sanitária. No segmento de eletrodomésticos não foi diferente: houve um aumento na preocupação do consumidor com a sustentabilidade, evidenciando o desejo por minimizar impactos ambientais e sociais, além de buscar pela máxima eficiência energética dos equipamentos e com impacto positivo, também, nas contas de energia e água. “Percebemos que este movimento em sustentabilidade está sendo cada vez mais percebido pelo consumidor, que, além de usar os eletrodomésticos como aliados, ganha também no orçamento mensal, já que muitos desses equipamentos representam economias significativas quando falamos de bens duráveis”, afirma Eduardo Mello, VP de Linhas de Produto para Electrolux América Latina. Ele explica que, dento da companhia, o foco na eficiência energética vai além das reduções de consumo de água e de energia. “Abrange a diminuição do uso das matérias-primas virgens, a circularidade de materiais e produtos, a redução de impacto em toda a cadeia de valor e de consumo – quando falamos de emissões de carbono – e os impactos positivos que refletem nas cadeias de moda e alimentos, por exemplo”, acrescenta.

Por trás de cada eletrodoméstico lançado e dos seus indicadores de eficiência energética estão diversas tecnologias empregadas, inovações desenvolvidas por um time com mais de 400 pessoas, que tem foco na jornada de seus consumidores. “Reflexo disso são nossos investimentos, com 3,3% de nossa receita líquida anual global destinada a ações voltadas para sustentabilidade e 5% do faturamento anual da América Latina destinado à inovação na região”, diz Mello, completando que um quarto da receita líquida da Electrolux globalmente é proveniente das vendas de produtos eficientes em água e energia, reflexo dessa transformação do consumidor.

Inovações na prática

Com tecnologias sustentáveis em todas as categorias de produtos, a Electrolux atua na redução do desperdício de alimentos e do consumo e descarte de garrafas plásticas, com equipamentos que promovem menos desperdício de água, melhorias na qualidade do ar interno no caso do ar-condicionado, entre outros. Alguns exemplos de inovações, presentes nos refrigeradores, são as tecnologias AutoSense e Inverter. “A primeira controla a temperatura da geladeira automaticamente usando inteligência artificial, prolongando a vida dos alimentos por 30%1 mais tempo”, explica Mello. Já o recurso Inverter atua para manter a temperatura estável, o que, de acordo com o executivo, oferece condições para a preservação e conservação dos alimentos, além de redução no consumo de energia.

Em relação à água, um dos recursos mais atuais é a tecnologia de Jatos Poderosos, exclusiva no mercado de lavadoras, e que atua na preservação dos tecidos e na economia de água, proporcionando gastar até 50L menos água por ciclo, mantendo a mesma eficiência2.

Recentemente a Electrolux lançou a nova linha de fornos de embutir, fabricada na planta de São Carlos (SP), com a exclusiva tecnologia PerfectCook360, que assa até 50%3 mais rápido e tudo por igual. Essa tecnologia combina um forno com Cavidade Selada que permite um melhor isolamento térmico por meio de uma estrutura com cantos arredondados que retém toda a temperatura dentro do forno, além da Convecção, ventilador interno que circula o ar quente de maneira uniforme. “A Electrolux trabalha pautada em três principais frentes na criação de produtos e serviços: a jornada do consumidor, que se preocupa em melhorar suas experiências em toda a jornada; as pessoas, priorizando ações que foquem no bem-estar de colaboradores e sociedade; e as comunidades, com ações para desenvolver grupos no entorno das operações. Tudo pautado pela sustentabilidade, que é um pilar transversal e que permeia os negócios e relacionamentos da companhia”, finaliza o executivo.