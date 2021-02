Teles pedem ajustes no edital do 5G, regras claras e menos investimentos não associados à tecnologia

BRASÍLIA - Com a aprovação do edital do 5G pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as teles voltaram a cobrar regras estáveis, claras e transparentes para o leilão e ajustes no documento. Em nota, a Conexis Brasil Digital, que reúne as maiores operadoras do País, disse que vai analisar detalhadamente cada ponto do documento aprovado para avaliar a participação das empresas na disputa. "Aguardamos a análise do edital pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e eventuais ajustes na proposta", disse a entidade.

O edital do 5G ainda precisa passar pelo crivo do TCU, etapa em que o valor da faixa e das obrigações de investimento que serão impostas às empresas serão calculadas. A Conexis voltou a defender as contrapartidas que privilegiem o próprio 5G "e minimizem o custo dos não associados".

Trata-se de uma crítica indireta a alguns dos itens que o Ministério das Comunicações determinou que as companhias paguem, como a rede privativa do governo, o Programa Amazônia Integrada e Sustentável (Pais), que visa a conectar a Amazônia Legal por meio de infovias, e à migração dos canais hoje transmitidos por antenas parabólicas para uma nova banda satelital, que exigirá também a distribuição de kits para usuários de baixa renda.

Nota técnica do governo recomendou que o gasto com a rede privativa seja limitado a R$ 1 bilhão, e com o programa da Amazônia em R$ 1,5 bilhão, mas os valores ainda serão refinados antes de serem acatados no edital. Até agora, não houve limite aos custos associados à migração.

"Acreditamos que o governo garantirá um leilão não arrecadatório que se alinhe aos objetivos do setor de ter investimentos nas frequências, e esperamos ter mais informações para a compreensão das premissas e metodologias empregadas na apuração dos valores globais das radiofrequências", diz a nota da Conexis.

"Trata-se de um marco no setor de telecomunicações brasileiro e reforçamos nossa disposição e interesse de dialogar com as autoridades competentes e contribuir para que a nova tecnologia de 5G traga desenvolvimento ao País, inclusão digital e melhoria de vida para a população brasileira. Somos conscientes do nosso papel central como grande motor da inovação e da economia do futuro."