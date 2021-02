'Tem muita coisa errada, novo presidente vai dar uma arrumada lá', diz Bolsonaro sobre Petrobrás

BRASÍLIA - Depois de criticar e exigir mudanças no comando da Petrobrás, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 23, que "tem muita coisa errada" na estatal. O chefe do Executivo afirmou que o "novo presidente", o seu indicado para a presidência da empresa, general Joaquim Silva e Luna, vai dar "uma arrumada" na petroleira.

Bolsonaro também repetiu que não fez interferências na Petrobrás com o argumento de que ainda está em vigor o último reajuste de preços anunciado pela estatal na semana passada. Na quinta-feira, 18, a Petrobrás anunciou aumento de 15,2% no diesel e de 10,2% na gasolina. O diesel e a gasolina já acumulam alta de 27,5% e 34,8% em 2021.

Leia Também Decreto de Bolsonaro obriga postos a informar composição de preços de combustíveis

“O que que eu interferi na Petrobrás? Alguém responde aí? O que que eu falei para baixar o preço? Nada, zero”, disse para a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “Tem muita coisa errada, o novo presidente vai dar uma arrumada lá (Petrobrás), pode deixar”, acrescentou.

Nesta terça, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne para discutir o pedido feito pelo governo de convocação de uma Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) que vai deliberar sobre a substituição do atual presidente e conselheiro, Roberto Castello Branco, pelo general da reserva Joaquim Silva e Luna. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro assegurou que a estatal terá melhoras com a troca de comando e voltou a sugerir ainda a possibilidade de mais mudanças em seu governo. “Vocês vão ver a Petrobrás como vai melhorar. Assim como, se tiver que fazer qualquer mudança, nós faremos”, disse.

No sábado, 20, em Campinas (SP), Bolsonaro afirmou não ter "medo" de fazer mudanças e assegurou que novas trocas poderiam ocorrer nesta semana. "Eu não tenho medo de mudar, não. Semana que vem deve ter mais mudança aí para... E mudança comigo não é de bagrinho, não, é tubarão", disse na ocasião.

As falas do presidente em crítica à política de preços da Petrobrás e à gestão do atual chefe da estatal, Roberto Castello Branco, tiveram impacto negativo no mercado financeiro. As ações das três principais estatais do País, Petrobrás, Banco do Brasil e Eletrobrás, perderem R$ 113,2 bilhões em dois dias.

Na Petrobrás, incluindo parcela da BR Distribuidora, a queda foi de R$ 99,6 bilhões. As ações da empresa, que já tinham caído quase 8% na sexta-feira, despencaram 20,48% (ON) na segunda. No Banco do Brasil, o valor de mercado recuou R$ 12,6 bilhões em dois dias e, na Eletrobrás, quase R$ 900 milhões.

O Banco do Brasil entrou no radar de possíveis interferências no seu comando após Bolsonaro sugerir novas trocas nesta semana. No início do ano, o mandatário chegou a cogitar a demissão de André Brandão, presidente do banco. Também no último sábado, Bolsonaro afirmou que iria "meter o dedo na energia elétrica", em referência a mudanças no setor elétrico.