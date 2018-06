Temer diz que resultado do PIB representa esperança para o País

O presidente Michel Temer usou a expansão de 1% no PIB de 2017 para dizer que cumpriu o que escreveu no documento "Uma ponte para o futuro", lançado pelo MDB em 2015, e que a crise econômica no País ficou acabou definitivamente. Em mensagem no Twitter, o emedebista disse ainda que não deixará "o País andar para trás".

"Eu cumpri o que escrevi no documento Ponte para o Futuro: coloquei a economia do Brasil de pé outra vez. Agora podemos avançar. Não vou deixar o País andar para trás", diz a mensagem publicada pelo presidente.

Eu cumpri o que escrevi no documento Ponte para o Futuro: coloquei a economia do Brasil de pé outra vez. Agora podemos avançar. Não vou deixar o País andar para trás: https://t.co/ZU7FxrzFCV https://t.co/OdlSPV3BKt — Michel Temer (@MichelTemer) 1 de março de 2018

Em entrevista à rádio Tupi do Rio de Janeiro, nesta manhã, o presidente Michel Temer comemorou o resultado do PIB 2017, divulgado hoje pelo IBGE, de expansão de 1%, a primeira desde 2014 (quando subiu 0,50%). "Isso representa esperança para o País." E argumentou que sob a sua batuta "tudo tem sido crescimento no País", nos setores industrial, varejista e até mesmo no social. "Não descuidamos dos programas sociais, mantenho o Bolsa Família, mas este não pode ser um programa eterno", ponderou.

No início de sua entrevista, o emedebista falou do reaquecimento da economia em sua gestão e da previsão de geração de três milhões de novos postos de trabalho, este ano, no País. "A Bolsa de Valores está em quase 88 mil pontos; os juros e a inflação caíram sensivelmente. Na prática, isso significa que os preços para a população, nos supermercados, estão caindo e os empregos estão sendo retomados."

Redes sociais. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que a alta de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) inaugura um novo ciclo de crescimento do País, que terá continuidade em 2018. No Twitter do Ministério do Planejamento, Oliveira afirmou que a recessão do Brasil "acabou" e previu uma expansão de 3% do PIB em 2018.

"Expansão do crédito, volta do investimento, manutenção da inflação baixa e principalmente a melhora da renda são elementos que levarão a um crescimento do PIB de 3% em 2018", afirmou Dyogo Oliveira. Para ele, esse crescimento reflete a melhora das condições econômicas do Brasil e é resultado das políticas que foram adotadas desde o início do governo.