‘Temos vagas em aberto e estamos contratando para crescer’

Uma das maiores corretoras do País, a XP tem planos de aumentar o seu time de funcionários em meio à crise do coronavírus. “Temos um projeto de longo prazo que é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Há muitos planos que perpassam a pandemia”, diz Guilherme Sant’Anna, sócio responsável pela área de Gente e Gestão da XP Inc..

Com um contingente de 2,5 mil trabalhadores, a companhia pretende nos próximos meses chegar a 3,1 mil funcionários, entre substituições e novas vagas. Ao todos, são cerca de 600 novas vagas para diversas áreas de negócio. A XP foi uma das companhias que se comprometeu a não demitir – a corretora está revendo alguns projetos, mas manterá boa parte de expansão de seus negócios.

A XP foi uma das primeiras companhias do mercado financeiro a dizer que não demitiria na crise e está anunciando a contratação de pessoas. Para quê? Quais são os planos de expansão?

Quais vagas estão abertas?

Como serão feitas essas contratações, uma vez que a XP está em home office?

Qual a média de salários para essas novas vagas?

Como será a vida após a pandemia? As videoconferências vão continuar sendo a principal ferramenta da XP?

É para um plano de expansão que já tínhamos em curso. Temos muitos projetos digitais e de novos negócios que irão melhorar a experiência dos nossos clientes.Temos vagas para todas as áreas de negócio. Desde suporte, atendimento ao cliente, áreas de produto, tecnologia e dados. Nosso time tem cerca de 2,5 mil funcionários e podemos atingir 3,1 mil nos próximos meses. Estamos em busca de pessoas com espírito empreendedor, mente aberta e sonho grande. Não paramos de contratar durante essa crise.Nós adaptamos nosso on boarding que agora é feito 100% online. Fazemos entrevistas via ferramentas online. Nas duas últimas semanas estamos fazendo assim.Os salários variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, dependendo da vaga, com um adicional de remuneração variável.A XP já fazia muita reunião com parceiros via videoconferência. Nós conseguíamos ter esse engajamento antes e vamos continuar depois também. A empresa é muita rápida em se adaptar aos novos desafios.