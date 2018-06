Tenda e Lopes formam dupla campeã

Depois de 10 anos, a Tenda volta ao topo. Foi a grande campeã do 25º Top Imobiliário, liderando o ranking em duas categorias – Incorporadoras e Construtoras –, além de ser vice entre as Vendedoras, atrás da Lopes, a número 1 na lista das imobiliárias pela 24ª vez. O prêmio, criado pelo Estado em 1993, mantém o objetivo de consagrar as empresas que registram os maiores volumes de lançamentos na cidade de São Paulo e região metropolitana.

A Tenda lançou 15 novos empreendimentos em 2017 – ano base desta premiação – com 140 edifícios, contendo 3.940 apartamentos, e uma área construída de 283 mil m². Venceu em quatro dos cinco quesitos da apuração, realizada pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), responsável pela tabulação. Os dados tem pesos diferentes, de acordo com cada uma das categorias. O resultado é um “número puro”, segundo a Embraesp, que define a classificação das dez mais nos três rankings.

A Tenda ficou atrás somente no quesito do valor geral de vendas dos lançamentos (VGVL), somando R$ 672 milhões. Nesse item, a líder foi a Cyrela, tradicional construtora de produtos de alto padrão, incluindo imóveis do tipo superluxo, com R$ 1,25 bilhão. A seguir, vieram a Tegra com R$ 1 bilhão, Even (R$ 936 milhões) e Trisul (R$ 679 milhões), um trio com foco em médio e alto padrão. Ao todo, foram premiadas 16 empresas: cinco ganharam troféus nas três categorias e quatro em duas, além de sete que se classificaram em um ranking final. Nesta edição, concorreram 167 empresas do segmento de incorporação, 141 construtoras e 131 imobiliárias.

Destaques. Comparando os números desta edição com os da premiação do ano passado, a coordenadora de pesquisa e análise de mercado da Embraesp, Samantha Furlan, define como ponto principal “a produção de empreendimentos voltados para a classe média/baixa, dita econômica, típica da família brasileira”, que se mostrou em alta no ano passado. “As empresas atuantes nesse segmento foram os destaques do prêmio nas categorias de incorporação e construção”, afirma. Além da Tenda, outras quatro empresas com produção voltada para o programa Minha Casa Minha Vida dominaram os rankings: Plano & Plano, Cury, MRV Engenharia e Econ.

Na categoria das Vendedoras, a Lopes mais uma vez é campeã, tendo participado de 40 lançamentos, com 7.343 unidades e VGVL de R$ 3,8 bilhões. Neste quesito, duas imobiliárias do mesmo grupo, Abyara e Brasil Brokers, respectivamente 3º e 4º lugares, somaram R$ 2,3 bilhões em valor geral de lançamentos. Nesta edição, o homenageado pelo conjunto da obra é Ernesto Zarzur, que, em 1979, fundou a Eztec, responsável pelo lançamento de 127 empreendimentos com mais de 25 mil unidades durante sua história.

Na festa do 25º Top Imobiliário, marcada para ontem à noite na Casa Natura Musical, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, também seriam laureados a agência e o anunciante vencedores do Prêmio Desafio Estadão Cannes Mercado Imobiliário.

SAIBA TUDO SOBRE O PRÊMIO TOP IMOBILIÁRIO

