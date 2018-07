Tensão global derruba Bovespa e faz dólar subir 2% O medo de uma recessão nos Estados Unidos e de que a crise de crédito faça mais vítimas entre os grandes bancos mundiais atingiu os mercados brasileiros nesta segunda-feira de feriado norte-americano. Em linha com o desempenho na Ásia e na Europa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caía 5,3 por cento e voltava à faixa de 54 mil pontos, às 13h. No pior momento da manhã, o Ibovespa despencou 6,2 por cento. A expectativa de analistas é de que o exercício de opções desta sessão "vire pó" diante do estresse global. O dólar encerrou a primeira etapa de negócios em alta de 2,13 por cento, a 1,824 real. Mais cedo, a moeda norte-americana avançou 2,52 por cento. "De fato a economia real começa a ser atingida pela crise financeira", afirmou Miguel Daoud, diretor da Global Financial Advisor. "Quanto mais rápido cair a Bovespa melhor, já que não existe saída neste momento sem um ajuste dos mercados --que tinham ido longe demais." Luiz Roberto Monteiro, assessor de investimentos da corretora Souza Barros, citou o desânimo dos mercados diante da falta de detalhes sobre o pacote econômico para estimular a economia dos EUA, revelado na sexta-feira pelo presidente norte-americano, George W. Bush. "Desde sexta-feira os investidores esperavam explicações do presidente Bush sobre o pacote, mas a incerteza continuou", disse. Na China, os bancos terão que contabilizar as perdas decorrentes de investimentos ligados ao setor imobiliário de alto risco (subprime) norte-americano. A expectativa de operadores é de que mais instituições também na Europa anunciem baixas contábeis. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a projeção de juro mais procurada --que vence na virada de 2009 para 2010-- avançou a 13 por cento ao ano, em alta de quase 2 por cento. O contrato mais curto, que embute as projeções para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana, não era cotado. A expectativa no mercado é de que o Banco Central mantenha a Selic em 11,25 por cento na quarta-feira, segundo o relatório Focus divulgado nesta manhã. Mas a projeção de inflação no ano subiu de 4,29 para 4,37 por cento. (Por Daniela Machado)