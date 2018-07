Tensão volta a dominar mercados e Bovespa cai mais de 3% A Bolsa de Valores de São Paulo caía mais de 3 por cento no início do pregão desta quarta-feira, acompanhando a piora nos mercados acionários globais diante da retomada dos temores de uma recessão nos Estados Unidos. Às 11h19, o Ibovespa recuava 3,7 por cento, aos 54.022 pontos. As blue chips Petrobras e Vale cediam 2,25 por cento e 3,68 por cento, respectivamente. Os índices futuros de Wall Street apontavam abertura em baixa. Na Europa, o FTSEurofirst --indicador que reúne as principais ações do continente-- despencava 3,29 por cento.