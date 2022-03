A tentação do protecionismo

A sobreposição de duas crises, a da pandemia e a do conflito na Ucrânia, fragilizou as economias de todo o mundo. As cadeias de produção apresentam gargalos de logística, as empresas estão desafiadas e a inflação sobe. Esse cenário despertou a pior versão de nós mesmos: a tendência de buscar soluções fáceis para problemas complexos. Só assim podemos entender as medidas anunciadas pela União Europeia, EUA, Índia e Reino Unido, todas tendo o protecionismo como denominador comum.

A explicação é buscar modelos econômicos que deem autossuficiência em insumos e produtos. O presidente dos EUA, Joe Biden, por exemplo, aumentou as exigências de conteúdo nacional para compras governamentais. A Índia anunciou algo parecido.

É inevitável um paralelo com a substituição de importações adotada no Brasil, há várias décadas. De saída, foi a via para desenvolver a indústria nacional. Depois, mostrou-se ineficiente. Tirou competitividade da economia brasileira no mercado global.

O modelo protecionista adota tarifas de importação elevadas, subsídios, cotas de importação e exigências de conteúdo nacional.

Historicamente, ele embute o risco de recessões e conflitos, enquanto o livre comércio estimula paz e prosperidade.

A longo prazo o protecionismo enfraquece a economia, pois sua produção perde qualidade, vigor e preço. Sem vitalidade, perde capacidade de ampliar investimentos e criar empregos; perde-se potencial de modernização e inovação.

Os argumentos para defender o protecionismo no mundo são fortes, como segurança nacional, autonomia e resiliência.

No Brasil, chama a atenção a questão dos fertilizantes. Como garantir a oferta do produto para as próximas safras? A resposta simplista pode ser somente investir em fábricas. No entanto, precisamos trabalhar em ideias como a da formação de estoques reguladores, a exemplo do que já acontece em outros países.

Adotar medidas estruturais intempestivas para um problema que indica ser conjuntural pode destruir fatores de riqueza como competição, criatividade e livre comércio global.

Quanto mais integrado estiver o mundo, mais chances de paz. A União Europeia é um caso exemplar. O bloco foi formado por países que por séculos lutaram entre si. Seu território foi palco de duas guerras mundiais. Hoje, a UE é uma referência.

Devemos resistir à tentação do passado de subsídios e reserva de mercado para enfrentar a crise global, e insistir na convergência das economias complementares.

*PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRADESCO. ESCREVE A CADA DUAS SEMANAS