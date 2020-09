Terça Tech: até 40% de desconto em produtos eletrônicos por 24h

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Terça Tech, promoção mensal da Amazon com ofertas incríveis em produtos eletrônicos, será realizada nesta terça (22). Durante 24 horas, os clientes podem aproveitar para comprar dezenas de itens com descontos de até 40%, incluindo caixas de som, teclados pra computador, smartphones, notebooks, fones de ouvido, mouses e câmeras de monitoramento.

Vale a pena dar uma olhada na página especial com todos os produtos em oferta - e economizar muito. Lembrando que os preços são válidos apenas até as 23h59 desta terça, então a dica é correr!

Acesse a página oficial da Terça Tech

​

Separamos 7 itens imperdíveis da Terça Tech

Fone de ouvido sem fio (de R$ 1.700 por R$ 1.379,99)

19% de desconto: É um espetáculo o fone de ouvido HD 450BT, que oferece um som superior com graves dinâmicos e profundos. Vem com bateria de 30 horas, cancelamento de ruídos e Bluetooth.

Notebook Dell Inspiron (de R$ 3.323,63 por R$ 2.999,99)

10% de desconto: Além de um design moderno, este notebook tem apenas 1,99 cm de espessura, com tela de 15.6 polegadas e alta definição HD, com tela antirreflexo e memória de 4GB para uma navegação mais rápida.

Caixa de som bluetooth à prova d'água (de R$ 999 por R$ 899,10)

20% de desconto: Produzida pela JBL, famosa marca de produtos eletrônicos, a caixa de som à prova d'água vem com bluetooth e tem capacidade para 20 horas de reprodução. Também carrega dispositivos móveis por meio da entrada USB.

Smartphone Motorola Moto G8 (de R$ 2.400 por R$ 1.490)

38% de desconto: Que tal trocar de celular? Este smartphone da Motorola possui tela de 6,4 polegadas e câmera tripla, além de 64 gigas de memória interna e bateria 4.000mAh.

Câmera inteligente 360º (de R$ 295,17 por R$ 199)

33% de desconto: Compatível com a Alexa, dispositivo virtual da Amazon, a câmera permite acessar imagem e som em tempo real, com visão 360º. Também conta com detecção de movimento e visão noturna.

Vitrola com USB e bluetooth (de R$ 499 por R$ 419)

16% de desconto: A vitrola da Raveo vem equipada com três rotações diferentes, para todos os tipos de LPs. Também é possível reproduzir músicas de smartphones, tablets e computadores, além de realizar gravações a partir do toca-discos.

Fone de ouvido bluetooth (de R$ 369,90 por R$ 299)

19% de desconto: Com acústica abrangente e som estéreo de alta qualidade, reproduz músicas por até 18 horas. Tem controle intuitivo, sendo possível ativar todos os recursos com apenas um toque, além de permitir a conexão com dois dispositivos bluetooth ao mesmo tempo.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.