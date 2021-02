Termômetro Broadcast Bolsa: Com tombo do Ibovespa esta semana, mercado reduz previsão de perdas

O mercado financeiro reduziu significativamente a expectativa de perdas para o Ibovespa no curtíssimo prazo, mostra a Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 26. A previsão de que a próxima semana será de queda para as ações caiu de 20,00% na pesquisa anterior para 7,14%. Em direção oposta, teve avanço expressivo a percepção de estabilidade, que na semana passada era de 20,00% e agora ficou em 35,71%. A perspectiva de ganhos refluiu levemente, mas ainda é amplamente majoritária, passando de 60,00% para 57,14%.

A primeira semana de março traz grande expectativa para os agentes, em função da votação, prevista para quarta-feira, 3, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vai permitir o pagamento de nova rodada do auxilio emergencial. Inicialmente, o Senado pretendia apreciar o texto nesta quinta, 25, mas houve adiamento em função das discussões sobre um possível fatiamento para priorizar a liberação dos recursos antes da definição das contrapartidas fiscais.

Na agenda de indicadores da semana que vem, o destaque local é a divulgação do PIB brasileiro do quarto trimestre e de 2020, na quarta-feira. Na sexta-feira, o IBGE volta à cena para divulgar a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de janeiro.

No exterior, as atenções seguem direcionadas ao comportamento dos títulos do Tesouro americano e a tudo que possa sinalizar eventuais pressões de preços com potencial para antecipar movimentos de normalização da política monetária nos Estados Unidos. Por isso, os agentes ficarão de olho nos vários discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ao longo da semana e, na sexta-feira, no relatório de emprego referente a fevereiro, com os dados do payroll. "Houve, provavelmente, melhora modesta das contratações, com crescimento da folha em 225 mil vagas, contra 49 mil anteriormente", prevê o Bank of America (BofA), que estima manutenção da taxa de desemprego em 6,3%.

A próxima semana tem agenda pesada de balanços corporativos, com números do quarto trimestre da Via Varejo, Magazine Luiza, B3 e B2W, entre outras companhias que compõem a carteira teórica do Ibovespa.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.