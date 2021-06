Termômetro Broadcast Bolsa: Cresce confiança do mercado na alta do Ibovespa

O otimismo dos participantes do mercado financeiro para o desempenho do Ibovespa na próxima semana alcançou o nível mais alto em quatro leituras do Termômetro Broadcast Bolsa. No levantamento desta sexta-feira, 76,92% dos participantes esperam avanço para o principal índice de ações brasileiro ante 63,64% da pesquisa anterior. Assim, houve redução nas apostas tanto para a queda, de 9,09% para 7,69%, quanto para a estabilidade, de 27,27% para 15,38%. O ganho semanal foi de 3,64%.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Na próxima semana, inflação e dados de atividade têm a atenção dos investidores. No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas apresenta o IGP-DI fechado para o mês de maio.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA para o mesmo período. Ao divulgar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), no dia 1º. de junho, a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, afirmou que a inflação acelerou no primeiro trimestre, afetando negativamente o consumo.

O IBGE também divulga nos próximos dias os dados sobre as vendas no varejo e de serviços relativos a abril.

No exterior, foco também na inflação (CPI), tanto dos Estados Unidos como da China - de onde, inclusive, serão conhecidos dados de importações e exportações, que podem ajudar a calibrar as projeções para o ritmo de crescimento daquele país. O mercado ainda estará atento ao resultado da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) que, segundo o Departamento Econômico do Bradesco, pode trazer leitura mais positiva da atividade econômica, mas com a inflação em nível confortável.